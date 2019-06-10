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Употребление более двух яиц в день вредит здоровью сердца

Исследователи из США предостерегают любителей яиц об увеличении риска смертности и развития болезней сердца и сосудов из-за чрезмерного употребления этого продукта. Эксперты советуют включать в ежедневный рацион не более двух штук.
Употребление более двух яиц в день вредит здоровью сердца

В исследовании, представленном в журнале Американской медицинской ассоциации, описываются результаты 31-летних наблюдений за образом жизни, диетой и самочувствием порядка 30 000 взрослых жителей США. Как заявила профессор Массачусетского университета в Лоуэлле Кэтрин Такер, холестерин в рассматриваемом продукте при его злоупотреблении, очень опасен для здоровья.

В одном большом яйце, по данным Минсельхоза США, содержится 200 мг органического соединения, что соразмерно с его уровнем в стейке весом около 227 г. Потребление более 300 мг холестерина в день исследователи связывают с повышением риска развития заболеваний сосудов и сердца на 17% и ростом вероятности смерти на 18%.

Включение в недельный рацион данного продукта Такер считает разумным, но она не рекомендует людям есть омлет из трех яиц ежедневно. Эксперт напомнила: «Питание - это умеренность и баланс».



 
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Добавил: Ева Вит Сегодня, 08:00

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