Употребление более двух яиц в день вредит здоровью сердца





В исследовании, представленном в журнале Американской медицинской ассоциации, описываются результаты 31-летних наблюдений за образом жизни, диетой и самочувствием порядка 30 000 взрослых жителей США. Как заявила профессор Массачусетского университета в Лоуэлле Кэтрин Такер, холестерин в рассматриваемом продукте при его злоупотреблении, очень опасен для здоровья.В одном большом яйце, по данным Минсельхоза США, содержится 200 мг органического соединения, что соразмерно с его уровнем в стейке весом около 227 г. Потребление более 300 мг холестерина в день исследователи связывают с повышением риска развития заболеваний сосудов и сердца на 17% и ростом вероятности смерти на 18%.Включение в недельный рацион данного продукта Такер считает разумным, но она не рекомендует людям есть омлет из трех яиц ежедневно. Эксперт напомнила: «Питание - это умеренность и баланс».