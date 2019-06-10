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Эксперты назвали способы избавления от икоты

Икота приводит к ощущению дискомфорта, однако в большинстве случав она проходит в течение пары минут. Если же ситуация длительное время доставляет неудобства, то эксперты рекомендуют попробовать один из нижеперечисленных способов.
Эксперты назвали способы избавления от икоты

Икота возникает из-за спазма диафрагмы, который заставляет голосовые связки закрываться при вдохе, что и провоцирует дискомфорт и громкий звук. Чтобы избавиться от этого следует попробовать по-другому дышать. Речь идет о короткой задержке дыхания или же способу с дыханием в пакет из бумаги. Второй рекомендацией является глоток холодной воды. Это поможет мышцам расслабиться, а жидкость следует употреблять маленькими глотками, тем самым изменяя ритм дыхания. Эксперты отмечают, что с особой осторожностью можно прополоскать горло. Данный способ также повлияет на мышцы, но существует риск подавиться.

Далее в списке идет смех и сладкое. В первом случае ритм дыхания изменится, а во втором - активизируются слюнные железы. Достаточно одной ложки меда или сахара, однако данный метод противопоказан детям. Некоторые люди с икотой пробуют изменить положение тела, принимая позу эмбриона, или наклоняются, надавливая на грудную клетку. Медики отрицательно относятся к такому способу, так как человек может принести здоровью вред. В случае, если икота не проходит в течение нескольких дней, следует незамедлительно отправляться в больницу, так как она может оказаться симптомом развивающегося заболевания.



 
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Наука
Добавил: Виктория Романовская Сегодня, 08:16

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