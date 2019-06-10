Ксения Бородина о разводе Алены Водонаевой: «Мне она неинтересна»
Ведущая телешоу «Дом-2» Ксения Бородина прокомментировала развод своей бывшей лучшей приятельницы Алены Водонаевой. По словам телезнаменитости, личная жизнь экс-участницы проекта ее мало интересует.
Не так давно Водонаева официально подтвердила, что подала документы на развод со своим мужем Алексеем Косинусом. По словам Алены, сразу же после того, как у нее на руках окажется свидетельство о расторжении брака, она намерена отправиться с единственным наследником в США, чтобы немного отдохнуть и привести свои мысли в порядок.
Считанные часы назад в Сети появилось очередное интервью с бывшей подругой Водонаевой – Ксенией Бородиной, в котором ведущую «Дома-2» попросили прокомментировать развод Алены. Отметим, что знаменитости сдружились еще на реалити-шоу, однако в 2016 году их дружбе пришел «конец».
Нужно сказать, что Бородина довольно резко ответила журналистам и заявила, что ничего пояснять не хочет, так как вообще не комментирует частную жизнь Водонаевой. По словам Ксении, это Алене нравится то и дело упоминать ее имя в различных интервью, но не ей.
Как утверждает Бородина, она не знала супруга Водонаевой и не наблюдала за их браком, а тем более не знает, почему они расстались, поэтому сказать по этому поводу ничего не может, сообщает 7days.
К слову, в Сети ходят слухи, что звезды «Дома-2» разругались из-за поведения Водонаевой.
Не так давно Водонаева официально подтвердила, что подала документы на развод со своим мужем Алексеем Косинусом. По словам Алены, сразу же после того, как у нее на руках окажется свидетельство о расторжении брака, она намерена отправиться с единственным наследником в США, чтобы немного отдохнуть и привести свои мысли в порядок.
Считанные часы назад в Сети появилось очередное интервью с бывшей подругой Водонаевой – Ксенией Бородиной, в котором ведущую «Дома-2» попросили прокомментировать развод Алены. Отметим, что знаменитости сдружились еще на реалити-шоу, однако в 2016 году их дружбе пришел «конец».
Нужно сказать, что Бородина довольно резко ответила журналистам и заявила, что ничего пояснять не хочет, так как вообще не комментирует частную жизнь Водонаевой. По словам Ксении, это Алене нравится то и дело упоминать ее имя в различных интервью, но не ей.
«Я этого не делаю потому, что: во-первых, я ничего не знаю о ее личной жизни, а, во-вторых, мне она неинтересна!» - заявила ведущая «Дома-2».
Как утверждает Бородина, она не знала супруга Водонаевой и не наблюдала за их браком, а тем более не знает, почему они расстались, поэтому сказать по этому поводу ничего не может, сообщает 7days.
К слову, в Сети ходят слухи, что звезды «Дома-2» разругались из-за поведения Водонаевой.
ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 08:07