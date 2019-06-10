АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые обнаружили связь между лишним весом и раком простаты
EUR 73.26 USD 65.04
Курс валют на 08.06.2019

Элина Мазур избила экс-супругу Джигарханяна на глазах Прохора Шаляпина

Экс-супруга Армена Джигарханяна на съемках «Новых русских сенсаций» на канале НТВ столкнулась лицом к лицу с Эвелиной Мазур. Участницы программы сначала оскорбляли друг друга, а затем «заклятая подруга» Виталины Цымбалюк-Романовской набросилась на нее с кулаками и избила на глазах Прохора Шаляпина.
Элина Мазур избила экс-супругу Джигарханяна на глазах Прохора Шаляпина

Мазур являлась представительницей пианистки и пыталась помирить ее с мужем. Однако все ее усилия оказались напрасными, и пара рассталась. Цымбалюк-Романовская обвинила провозащитницу в распространении ложной информации о ней и ее семье, в связи с чем против той возбудили уголовное дело. «Заклятые подруги» не виделись около двух лет. За это время Мазур лечилась от нервного срыва, а Цымбалюк-Романовская закрутила роман с известным певцом. Вместе с Шаляпиным пианистка прибыла на встречу со своей бывшей представительницей.

Правозащитница до сих пор не простила экс-жену Джигарханяна и последнее время вела расследование ее деятельности во время работы в Московском драматическом театре. Она выяснила, что восхождение пианистки по карьерной лестнице совпало с рядом «закулисных» интриг, связанных с увольнением талантливых актеров и финансовыми махинациями.
Элина Мазур избила экс-супругу Джигарханяна на глазах Прохора Шаляпина

Шаляпина мало волнует «темное» прошлое Цымбалюк-Романовской. Артист планирует жениться на возлюбленной и мечтает, чтобы она родила ему детей. Певец не раз заявлял, что восхищен мировоззрением избранницы, с которой «всегда есть о чем поговорить». В студии знаменитость начал иронизировать над Мазур, пока та находилась в соседней комнате. Экс-представительница пианистки, услышав оскорбления в свой адрес, набросилась на оппонентку с кулаками и стала бить ее по лицу. Шаляпин бросился разнимать сцепившихся бывших подруг.



 
+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Ева Вит Сегодня, 07:40

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ученые обнаружили связь между лишним
Видео с обзором Google Pixel 4
Беременная Анастасия Решетова страдает
Skoda Scala получила заряженную
Яна Рудковская заявила, что победа
Эксперты назвали способы избавления от
Ксения Бородина о разводе Алены
Употребление более двух яиц в день
Звезда «Дома-2» Катя Колисниченко
Элина Мазур избила экс-супругу
Саша Черно показала фото, на котором
Эксперты рассказали секреты правильного
Рустам Солнцев об Ольге Бузовой: «Оля –
После 40 лет исследований ученым
Компания Microsoft презентовала
Дочь Игоря Николаева и Юлии
Названы плюсы бюджетной гарнитуры Qumo
Звезда журнала Playboy Мария Лиман
В Сети показали эволюцию радиаторной
Жена Владимира Зеленского показала
Смартфон Vivo X27 выйдет в новом цвете
Жизнь на вокзале, тяжелые разводы и
Названы главные угрозы гибели
Младшую дочку Елены Подкаминской
Компания Japan Display создала
Американцы устроили заезд между
Анджелина Джоли посетила лагерь
Ученые назвали продуты, вызывающие рак
Родные Джорджа Майкла отказались делать
Ученые объяснили причину нежелания
Просмотреть все новости