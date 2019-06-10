Элина Мазур избила экс-супругу Джигарханяна на глазах Прохора Шаляпина





Мазур являлась представительницей пианистки и пыталась помирить ее с мужем. Однако все ее усилия оказались напрасными, и пара рассталась. Цымбалюк-Романовская обвинила провозащитницу в распространении ложной информации о ней и ее семье, в связи с чем против той возбудили уголовное дело. «Заклятые подруги» не виделись около двух лет. За это время Мазур лечилась от нервного срыва, а Цымбалюк-Романовская закрутила роман с известным певцом. Вместе с Шаляпиным пианистка прибыла на встречу со своей бывшей представительницей.Правозащитница до сих пор не простила экс-жену Джигарханяна и последнее время вела расследование ее деятельности во время работы в Московском драматическом театре. Она выяснила, что восхождение пианистки по карьерной лестнице совпало с рядом «закулисных» интриг, связанных с увольнением талантливых актеров и финансовыми махинациями.Шаляпина мало волнует «темное» прошлое Цымбалюк-Романовской. Артист планирует жениться на возлюбленной и мечтает, чтобы она родила ему детей. Певец не раз заявлял, что восхищен мировоззрением избранницы, с которой «всегда есть о чем поговорить». В студии знаменитость начал иронизировать над Мазур, пока та находилась в соседней комнате. Экс-представительница пианистки, услышав оскорбления в свой адрес, набросилась на оппонентку с кулаками и стала бить ее по лицу. Шаляпин бросился разнимать сцепившихся бывших подруг.