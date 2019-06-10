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Звезда «Дома-2» Катя Колисниченко призналась, что по сроку ПДР она родит 8 июля

Бывшая участница телепроекта «Дом-2» Екатерина Колисниченко сообщила поклонникам, что по сроку ПДР (дата предполагаемых родов) она родит уже в следующем месяце. Впрочем, будущая мама уверена, что увидит своего первенца куда раньше.

Звезда «Дома-2» Катя Колисниченко призналась, что по сроку ПДР она родит 8 июля

Екатерина Колисниченко является одной из самых общительных экс-героинь реалити-шоу «Дом-2». Каждый день длинноволосая красавица делится с подписчиками яркими снимками, видеозаписями и Stories, под каждыми из которых рассказывает о своем состоянии во время первой беременности.

Известно, что сейчас Колисниченко находится на 36-й неделе беременности и вчера девушка прошла очередное УЗИ, на котором точно узнала, родиться ли у нее один ребенок или близняшки.

По словам Екатерины, она начиталась в социальных сетях различных комментариев по поводу ее беременности и того, что у нее слишком большой живот и тоже задумалась о близняшках. Судя по всему, именно поэтому Колисниченко и решилась на очередное обследование.

Звезда «Дома-2» Катя Колисниченко призналась, что по сроку ПДР она родит 8 июля

«Честно говоря... я была бы очень рада, если бы оказалось, что у меня будут близняшки», - заявила Катя.

Как бы то ни было, но УЗИ не подтвердило догадки пользователей Сети. Как утверждает Колисниченко, у нее будет сын, который на 36-й неделе беременности созрел, как для 37-й. Вес малыша составляет 2,750, что значит, что мальчик родиться «крупненьким».

«ПДР - 8 июля», - подчеркнула звезда «Дома-2».

К слову, несмотря на то, что дата предполагаемых родов назначена на следующий месяц, Колисниченко чувствует, что станет мамой раньше.



 
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Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 07:54

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