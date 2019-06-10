АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Жизнь на вокзале, тяжелые разводы и серьезное ДТП: Певице МакSим исполняется 36 лет
EUR 73.26 USD 65.04
Курс валют на 08.06.2019

Саша Черно показала фото, на котором она уверена, что выглядит «идеально»

Участница реалити-шоу «Дом-2. Спаси свою любовь» Александра Черно продемонстрировала подписчикам фотографию, на которой, по ее мнению, она выглядит «идеально». По словам возлюбленной Иосифа Оганесяна, чтобы стать снова «красоткой», ей нужно похудеть до 100 килограмм.

Саша Черно показала фото, на котором она уверена, что выглядит «идеально»

До сих пор Черно ежедневно «выговаривает» за лишние килограммы и нежелание худеть руководство телестройки «Дом-2». Внешностью Саши, как известно, обеспокоенны не только ведущие проекта, которые видят, что девушка с каждым днем становится все больше и больше, но и ее преданные поклонники. Особенно сейчас, когда Черно и Оганесян начали планировать наследников. Известно, что врачи запрещают Александре беременеть, пока она не сбросит лишний вес. По словам специалистов, 140 килограмм веса девушки могут очень печально отразиться на здоровье ее будущего малыша.

На днях Черно опубликовала у себя на странице в Instagram свежую фотографию, на котором она убеждена, что выглядит «идеально». Как оказалось, на этом снимке Александра запечатлена с весом в 100 килограмм, к которому теперь звезда «Дома-2» и будет стремиться.

Саша Черно показала фото, на котором она уверена, что выглядит «идеально»

«140 кг это конечно совсем сильно. 100 - вот мой идеал. Пупсик», - подчеркнула супруга Оганесяна.

По словам Черно, сейчас она сидит на особенной диете, которой еще никогда не придерживалась. Впрочем, Саша, по неизвестной на то причине, не стала рассказывать, из чего состоит ее рацион, а только посоветовала фолловерам смотреть свежие эфиры телешоу «Дом-2. Спаси свою любовь», где все подробно покажут.



 
+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 07:31

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Саша Черно показала фото, на котором
Эксперты рассказали секреты правильного
Рустам Солнцев об Ольге Бузовой: «Оля –
После 40 лет исследований ученым
Компания Microsoft презентовала
Дочь Игоря Николаева и Юлии
Названы плюсы бюджетной гарнитуры Qumo
Звезда журнала Playboy Мария Лиман
В Сети показали эволюцию радиаторной
Жена Владимира Зеленского показала
Смартфон Vivo X27 выйдет в новом цвете
Жизнь на вокзале, тяжелые разводы и
Названы главные угрозы гибели
Младшую дочку Елены Подкаминской
Компания Japan Display создала
Американцы устроили заезд между
Анджелина Джоли посетила лагерь
Ученые назвали продуты, вызывающие рак
Родные Джорджа Майкла отказались делать
Ученые объяснили причину нежелания
Гоша Куценко назвал премию “Муз-ТВ”
Орешкин высказался о влиянии торговой
Ученые из США назвали симптомы
Внебрачную дочь Александра Головина с
Филипп Киркоров почтил память покойной
Назван ТОП-5 субмарин, которые за
В Волгограде несколько дней ищут
Эксперты напомнили о правилах
Сестра Нонны Мордюковой рассказала о
Ученые: Привычка переводить будильник
Просмотреть все новости