Саша Черно показала фото, на котором она уверена, что выглядит «идеально»

«140 кг это конечно совсем сильно. 100 - вот мой идеал. Пупсик», - подчеркнула супруга Оганесяна.

До сих пор Черно ежедневно «выговаривает» за лишние килограммы и нежелание худеть руководство телестройки «Дом-2». Внешностью Саши, как известно, обеспокоенны не только ведущие проекта, которые видят, что девушка с каждым днем становится все больше и больше, но и ее преданные поклонники. Особенно сейчас, когда Черно и Оганесян начали планировать наследников. Известно, что врачи запрещают Александре беременеть, пока она не сбросит лишний вес. По словам специалистов, 140 килограмм веса девушки могут очень печально отразиться на здоровье ее будущего малыша.На днях Черно опубликовала у себя на странице в Instagram свежую фотографию, на котором она убеждена, что выглядит «идеально». Как оказалось, на этом снимке Александра запечатлена с весом в 100 килограмм, к которому теперь звезда «Дома-2» и будет стремиться.По словам Черно, сейчас она сидит на особенной диете, которой еще никогда не придерживалась. Впрочем, Саша, по неизвестной на то причине, не стала рассказывать, из чего состоит ее рацион, а только посоветовала фолловерам смотреть свежие эфиры телешоу «Дом-2. Спаси свою любовь», где все подробно покажут.