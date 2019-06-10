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Рустам Солнцев об Ольге Бузовой: «Оля – королева этой безвкусной аудитории»

Бывший участник телестройки «Дом-2» Рустам Солнцев в очередной раз нелицеприятно высказался в адрес новоиспеченной российской исполнительницы Ольги Бузовой, а также ее многомиллионной армии фанатов. Шоумен назвал поклонников поющей телеведущей «злыми», а самой певице указал на то, что она показывает им «дурной пример».

Рустам Солнцев об Ольге Бузовой: «Оля – королева этой безвкусной аудитории»

Ни для кого не является секретом, что после того, как Ксения Собчак представила очередной выпуск своего скандального YouTube-шоу «Осторожно, Собчак!», в социальных сетях разгорелся настоящий скандал.

Некоторые до сих пор заступаются за Ольгу Бузову, которую, по мнению фолловеров, прославленная тележурналистка опять унизилась, а кое-кто наоборот спешит указать телеведущей реалити-шоу «Дом-2» на ее недостатки и точность заявлений ее бывшей коллеги по съемочной площадке.

Как стало известно, последних поддерживает и Рустам Солнцев. Считанные часы назад в Сети появились очередные высказывания шоумена в адрес Бузовой, где он заявляет, что Ольга, несмотря на то, что не учит своих поклонников ничему плохому, к хорошему их тоже уж точно не призывает.

Рустам Солнцев об Ольге Бузовой: «Оля – королева этой безвкусной аудитории»

«Оля – королева этой безвкусной аудитории, показывающая им дурной пример», - подчеркнул Рустам.

По мнению Солнцева, после развода Бузова только тем и занимается, что «хайпит» на бывшем супруге – полузащитнике футбольного клуба «Локомотив» Дмитрии Тарасове и «ноет» своим фанатам, которые в итоге не могут хотя бы на секунду проникнуться и стать добрее и нежнее, пишет 7d.org.

«Они злые как собаки», - заявил шоумен.



 
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ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 07:14

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