Рустам Солнцев об Ольге Бузовой: «Оля – королева этой безвкусной аудитории»
Бывший участник телестройки «Дом-2» Рустам Солнцев в очередной раз нелицеприятно высказался в адрес новоиспеченной российской исполнительницы Ольги Бузовой, а также ее многомиллионной армии фанатов. Шоумен назвал поклонников поющей телеведущей «злыми», а самой певице указал на то, что она показывает им «дурной пример».
Ни для кого не является секретом, что после того, как Ксения Собчак представила очередной выпуск своего скандального YouTube-шоу «Осторожно, Собчак!», в социальных сетях разгорелся настоящий скандал.
Некоторые до сих пор заступаются за Ольгу Бузову, которую, по мнению фолловеров, прославленная тележурналистка опять унизилась, а кое-кто наоборот спешит указать телеведущей реалити-шоу «Дом-2» на ее недостатки и точность заявлений ее бывшей коллеги по съемочной площадке.
Как стало известно, последних поддерживает и Рустам Солнцев. Считанные часы назад в Сети появились очередные высказывания шоумена в адрес Бузовой, где он заявляет, что Ольга, несмотря на то, что не учит своих поклонников ничему плохому, к хорошему их тоже уж точно не призывает.
По мнению Солнцева, после развода Бузова только тем и занимается, что «хайпит» на бывшем супруге – полузащитнике футбольного клуба «Локомотив» Дмитрии Тарасове и «ноет» своим фанатам, которые в итоге не могут хотя бы на секунду проникнуться и стать добрее и нежнее, пишет 7d.org.
Ни для кого не является секретом, что после того, как Ксения Собчак представила очередной выпуск своего скандального YouTube-шоу «Осторожно, Собчак!», в социальных сетях разгорелся настоящий скандал.
Некоторые до сих пор заступаются за Ольгу Бузову, которую, по мнению фолловеров, прославленная тележурналистка опять унизилась, а кое-кто наоборот спешит указать телеведущей реалити-шоу «Дом-2» на ее недостатки и точность заявлений ее бывшей коллеги по съемочной площадке.
Как стало известно, последних поддерживает и Рустам Солнцев. Считанные часы назад в Сети появились очередные высказывания шоумена в адрес Бузовой, где он заявляет, что Ольга, несмотря на то, что не учит своих поклонников ничему плохому, к хорошему их тоже уж точно не призывает.
«Оля – королева этой безвкусной аудитории, показывающая им дурной пример», - подчеркнул Рустам.
По мнению Солнцева, после развода Бузова только тем и занимается, что «хайпит» на бывшем супруге – полузащитнике футбольного клуба «Локомотив» Дмитрии Тарасове и «ноет» своим фанатам, которые в итоге не могут хотя бы на секунду проникнуться и стать добрее и нежнее, пишет 7d.org.
«Они злые как собаки», - заявил шоумен.
ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 07:14