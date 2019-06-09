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Американцы устроили заезд между внедорожником Hennessey и Ferrari

Американские автолюбители из ателье Hennessey провели необычный заезд между внедорожником и суперкаром. В качестве первого вступал улучшенный Cadillac HPE800 Escalade, усиленный до 742 «лошадок», а его соперником оказался Ferarri 488 GTB.
Американцы устроили заезд между внедорожником Hennessey и Ferrari

Представители тюнинг-ателье Hennessey недавно разработали собственную модернизированную версию внедорожника Cadillac HPE800 Escalade. Специализация данных мастеров – это скорость и мощь. Именно поэтому все изменения в автомобиле был скрыты по его капотом. Там находится 742-сильный двигатель, способный разгонять внедорожник до «сотни» всего за 3,7 секунды.

Американские автолюбители решили сравнить свою разработку с настоящим противником – спорткаром Ferarri 488 GTB. Данный автомобиль оснащен 3,9-литровым двигателем, выдающим 661 лошадиную силу. Авто располагает 7-ступенчатой коробкой передач F1 с двойным сцеплением.

На стороне внедорожника Hennessey HPE800 Escalade была мощь и скорость разгона, а у суперкара были менее выдающиеся характеристики, но более «приятный» вес, поэтому победитель казался неочевидным. Заезд между ними состоялся на ровной дороге, ее точное расстояние не сообщается.

Сразу после старта внедорожник вырвался вперед и суперкару пришлось участвовать в гонке в роли догоняющего, но ближе к середине дистанции он стал сокращать отставание, а перед самым финишем ему удалось обойти своего конкурента на неполный корпус.



 
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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 20:55

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