Американцы устроили заезд между внедорожником Hennessey и Ferrari





Представители тюнинг-ателье Hennessey недавно разработали собственную модернизированную версию внедорожника Cadillac HPE800 Escalade. Специализация данных мастеров – это скорость и мощь. Именно поэтому все изменения в автомобиле был скрыты по его капотом. Там находится 742-сильный двигатель, способный разгонять внедорожник до «сотни» всего за 3,7 секунды.Американские автолюбители решили сравнить свою разработку с настоящим противником – спорткаром Ferarri 488 GTB. Данный автомобиль оснащен 3,9-литровым двигателем, выдающим 661 лошадиную силу. Авто располагает 7-ступенчатой коробкой передач F1 с двойным сцеплением.На стороне внедорожника Hennessey HPE800 Escalade была мощь и скорость разгона, а у суперкара были менее выдающиеся характеристики, но более «приятный» вес, поэтому победитель казался неочевидным. Заезд между ними состоялся на ровной дороге, ее точное расстояние не сообщается.Сразу после старта внедорожник вырвался вперед и суперкару пришлось участвовать в гонке в роли догоняющего, но ближе к середине дистанции он стал сокращать отставание, а перед самым финишем ему удалось обойти своего конкурента на неполный корпус.