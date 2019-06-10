Компания Microsoft презентовала несколько тизеров новой приставки Xbox



We’re kicking off the #XboxE3 briefing tomorrow with:

🎮 New game reveals

🌎 World premieres

🎊 Surprises

🙌 And MORE!



Join us: https://t.co/NT0TA5iU1P pic.twitter.com/jTqjziLGMU — Xbox ➡️ E3 (@Xbox) 8 червня 2019 р.

При помощи коротких роликов Microsoft отсчитывает время до презентации своих разработок на выставке E3. Ожидается, что на мероприятии будет представлена новая модель приставки Xbox, которая имеет коды R255, G36 и B0. Чтобы прочитать секретное послание эксперты объединили надписи и получили цветовую модель RGB, и код цвета Scarlet. Предполагается, что Scarlet может оказаться названием проекта консоли. Пользователь, который первым отгадал загадку, получил от Microsoft месяц бесплатного пользования Xbox Game Pass.Эксперты предполагают, что Scarlet обозначает сразу две разработки Xbox: флагманскую версию Anaconda и улучшенную версию модели Xbox One S под названием Lockhart. Более подробная информация о разработках Microsoft станет доступна 10 июня.