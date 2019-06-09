Внебрачную дочь Александра Головина с матерью срочно госпитализировали

Матерью девочки является визажист Светлана Белогурова, которая познакомилась с отцом ребенка Александром Головиным на съемках фильма «Женщины против мужчин». Результатом их связи стала дочь Оливия. Узнав о беременности девушки, Артист прекратил общаться с ней и не интересовался дочерью, при этом недавно анализ ДНК подтвердил его отцовство.Светлану Белогурову вместе с девочкой 9 июня срочно отвезли в больницу: ребенок начал неважно себя чувствовать, диагноз острая кишечная инфекция. Мать переживает за Оливию и не знает, чем ей помочь. Девушка возмущена тем, что многие подозревают ее в желании пропиариться на связи с актером, но Белогурова все отрицает, утверждая, что она сейчас без сил лежит возле ребенка, а слухи распространяют только близкие Александру Головину люди, она же желает только справедливости. Сам актер пока не желает видеться с дочерью.