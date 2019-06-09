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В Волгограде несколько дней ищут пропавшего 23-летнего студента

В Волгограде несколько суток ищут пропавшего 23-летнего студента. Родители молодого человека заметили его исчезновение 7 июня.
В Волгограде несколько дней ищут пропавшего 23-летнего студента

Сообщается, что 23-летний парень покинул дом в Дзержинском районе 7 июня, отправившись на вечернюю прогулку, и до сих пор не вернулся. Спустя время он был замечен в Ангарском районе города и на Раздольной. Телефон и документы молодой человек оставил дома. Согласно видео с камеры наблюдения, парень был в шортах и футболке, когда выходил из дома. Преподаватели отмечают, что молодой человек идет на красный диплом и всегда вежливо относится ко всем, поэтому полиция отметает версию вечеринки с друзьями.

На данный момент пропавшего без вести парня ищут родители, волонтеры и пользователи социальных сетей. Полиция просит сообщить все сведения о возможном местонахождении молодого человека.



 
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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 19:49

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