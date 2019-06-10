После 40 лет исследований ученым удалось решить проблему эффективности солнечных батарей





Данный недостаток в работе этой технологии был замечен уже давно, но никто не знал, с чем он связан. Оказалось, что регулярное снижение эффективности солнечных батарей связано со структурным дефектом кремния, вещества, находящегося в основе подобных установок. Подобные проявления деградации данного элемента можно не только предотвращать, но и обращать вспять.Оказалось, что кремний, находящийся в солнечных батареях, преобразовывая лучи в электрический заряд, навсегда поглощал его часть. В результате это приводило к 2% потери эффективности и деградации вещества. Такой эффект наблюдался в тех случаях, когда солнечные лучи начинали попадать на еще не разогретый фотоэлемент, обычно это происходило утром.Если знать данный недочет, то его можно легко обойти. Перед включениям солнечных батарей их нужно будет предварительно разогреть, кроме того, если деградация кремния все-таки произошла, то ее можно обратить вспять. Для этого незначительный подогрев фотоэлемента нужно оставлять на ночь. Ученые отметили, ежегодные потери от этой проблемы были ощутимыми и восполнение данного пробела положительно скажется на всей «зеленой» энергетике.