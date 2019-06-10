АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Жизнь на вокзале, тяжелые разводы и серьезное ДТП: Певице МакSим исполняется 36 лет
EUR 73.26 USD 65.04
Курс валют на 08.06.2019

После 40 лет исследований ученым удалось решить проблему эффективности солнечных батарей

Развитие экологически чистой энергетики идет уже не первое десятилетие, но ее технологии далеки от идеала. Только после 40 лет исследований ученым удалось решить проблему снижения эффективности солнечных батарей по мере их использования.
После 40 лет исследований ученым удалось решить проблему эффективности солнечных батарей

Данный недостаток в работе этой технологии был замечен уже давно, но никто не знал, с чем он связан. Оказалось, что регулярное снижение эффективности солнечных батарей связано со структурным дефектом кремния, вещества, находящегося в основе подобных установок. Подобные проявления деградации данного элемента можно не только предотвращать, но и обращать вспять.

Оказалось, что кремний, находящийся в солнечных батареях, преобразовывая лучи в электрический заряд, навсегда поглощал его часть. В результате это приводило к 2% потери эффективности и деградации вещества. Такой эффект наблюдался в тех случаях, когда солнечные лучи начинали попадать на еще не разогретый фотоэлемент, обычно это происходило утром.

Если знать данный недочет, то его можно легко обойти. Перед включениям солнечных батарей их нужно будет предварительно разогреть, кроме того, если деградация кремния все-таки произошла, то ее можно обратить вспять. Для этого незначительный подогрев фотоэлемента нужно оставлять на ночь. Ученые отметили, ежегодные потери от этой проблемы были ощутимыми и восполнение данного пробела положительно скажется на всей «зеленой» энергетике.



 
+Дзен +Яндекс новости
Технологии
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 07:00

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Саша Черно показала фото, на котором
Эксперты рассказали секреты правильного
Рустам Солнцев об Ольге Бузовой: «Оля –
После 40 лет исследований ученым
Компания Microsoft презентовала
Дочь Игоря Николаева и Юлии
Названы плюсы бюджетной гарнитуры Qumo
Звезда журнала Playboy Мария Лиман
В Сети показали эволюцию радиаторной
Жена Владимира Зеленского показала
Смартфон Vivo X27 выйдет в новом цвете
Жизнь на вокзале, тяжелые разводы и
Названы главные угрозы гибели
Младшую дочку Елены Подкаминской
Компания Japan Display создала
Американцы устроили заезд между
Анджелина Джоли посетила лагерь
Ученые назвали продуты, вызывающие рак
Родные Джорджа Майкла отказались делать
Ученые объяснили причину нежелания
Гоша Куценко назвал премию “Муз-ТВ”
Орешкин высказался о влиянии торговой
Ученые из США назвали симптомы
Внебрачную дочь Александра Головина с
Филипп Киркоров почтил память покойной
Назван ТОП-5 субмарин, которые за
В Волгограде несколько дней ищут
Эксперты напомнили о правилах
Сестра Нонны Мордюковой рассказала о
Ученые: Привычка переводить будильник
Просмотреть все новости