Анджелина Джоли посетила лагерь беженцев в Венесуэле
Анджелина Джоли посетила лагерь беженцев в Венесуэле. Во время двухдневной благотворительной поездки звезда оказывала помощь нуждающимся.
Анджелина Джоли известна частыми благотворительными поездками в страны третьего мира и неоднократной помощью детям. Накануне звезда посетила Венесуэлу, где на границе двух государств действует лагерь для беженцев. Для официальной встречи артистка подготовила торжественную речь, успев пообщаться и непосредственно с президентом Колумбии Иваном Дуке. В рамках дискуссии были обсуждены разные варианты выхода из кризиса в стране.
На всех официальных фотографиях Анджелина Джоли приветливо общается с детьми и взрослыми беженцами. Однако публика заметила болезненную худобу актрисы, что ярко выражено на ее лице и руках. Длинное свободное платье скрывает фигуру звезды. Публика заметила, что после расставания с Брэдом Питтом она приобрела болезненный вид, что породило слухи о новых недугах.
Анджелина Джоли известна частыми благотворительными поездками в страны третьего мира и неоднократной помощью детям. Накануне звезда посетила Венесуэлу, где на границе двух государств действует лагерь для беженцев. Для официальной встречи артистка подготовила торжественную речь, успев пообщаться и непосредственно с президентом Колумбии Иваном Дуке. В рамках дискуссии были обсуждены разные варианты выхода из кризиса в стране.
На всех официальных фотографиях Анджелина Джоли приветливо общается с детьми и взрослыми беженцами. Однако публика заметила болезненную худобу актрисы, что ярко выражено на ее лице и руках. Длинное свободное платье скрывает фигуру звезды. Публика заметила, что после расставания с Брэдом Питтом она приобрела болезненный вид, что породило слухи о новых недугах.
ШоуБиз
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 20:48