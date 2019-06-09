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Родные Джорджа Майкла отказались делать «святыню» из его могилы

Родные Джорджа Майкла отказались делать «святыню» из его могилы. Такое решение семья скончавшегося музыканта объяснило тем, что не хочет делать из места его погребения культурный памятник, который будет привлекать людей со всего мира.
Родные Джорджа Майкла отказались делать «святыню» из его могилы

Об этом сообщило авторитетное британское издание The Sun со ссылкой на источник. Согласно полученной информации, родные Джорджа Майкла все-таки приняли окончательное решение относительно могилы музыканта. Долгое время поклонники творчества артиста просили разместить на месте его захоронения заметный памятник, чтобы он выделялся на фоне остальных. Это бы помогло фанатам певца проводить там встречи и тем самым чтить память о музыкальной звезде.

Взвесив все за и против родные Джорджа Майкла приняли решение отказаться от идеи делать из его могилы «святыню». Причину они назвали ровно ту же, что и поклонники, просто их отношение к ней диаметрально противоположное. Семья музыканта не хочет, чтобы его могила стала культурным памятником, притягивающим к себе фанатов со всего мира.
Родные Джорджа Майкла отказались делать «святыню» из его могилы

Более того, родные артиста хотят пойти дальше. Они обратились к владельцам кладбища, где в 2016 году был похоронен прославленный артист, и попросили их оставить его могилу без каких-либо опознавательных знаков, не будет даже небольшой таблички с именем и датами.



 
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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 20:33

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