АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые: Перья возникли за 100 млн лет до птиц
EUR 73.26 USD 65.04
Курс валют на 08.06.2019

Гоша Куценко назвал премию “Муз-ТВ” “параллельным миром”

Актер Гоша Куценко назвал премию “Муз-ТВ” “параллельным миром”. Артист опубликовал видео с мероприятия на своей странице в сети Instagram.
Гоша Куценко назвал премию “Муз-ТВ” “параллельным миром”

Гоша Куценко отметил в публикации, что пришел на церемонию вручения премии “Муз-ТВ” с Маратом Башаровым и попал в “параллельный мир”. Артист запечатлел на видео победу Филиппа Киркорова и Егора Крида в номинации “Лучший дуэт года”. В публикации Куценко сообщил о сюрпризе от организаторов премии, которые вручили двойную награду сразу двум дуэтам. Второй парой оказались Егор Крид и певица Валерия, выпустившие песню “Часики”.

На опубликованных кадрах также показано интервью Гоши Куценко, где журналисты рассказали о главных новостях мероприятия. Поклонники в комментариях пришли к выводу, что актеру было необычно находиться в среде музыкантов.



 
+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 20:19

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Американцы устроили заезд между
Анджелина Джоли посетила лагерь
Ученые назвали продуты, вызывающие рак
Родные Джорджа Майкла отказались делать
Ученые объяснили причину нежелания
Гоша Куценко назвал премию “Муз-ТВ”
Орешкин высказался о влиянии торговой
Ученые из США назвали симптомы
Внебрачную дочь Александра Головина с
Филипп Киркоров почтил память покойной
Назван ТОП-5 субмарин, которые за
В Волгограде несколько дней ищут
Эксперты напомнили о правилах
Сестра Нонны Мордюковой рассказала о
Ученые: Привычка переводить будильник
Американский журналист назвал комплекс
Эксперты составили ТОП-5 заблуждений
Ученые рассказали, отчего некоторые
Звезда “Битвы экстрасенсов” Ахметжанова
Бренд Mercedes опубликовал цены на
Нюша в день рождения мужа Игоря Сивова
Ани Лорак поздравила свою дочь Софию с
Астрономы назвали самые странные и
Подруга Людмила Зыкиной рассказала, что
Эксперты составили ТОП-5 самых дешевых
В центре Млечного Пути обнаружена
Дочь Виктора Рыбина не страдает от
Эксперты рассказали, в какие части Луны
Выяснилось, какие безалкогольные
Ирина Салтыкова на премии “Муз-ТВ”
Просмотреть все новости