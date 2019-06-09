Гоша Куценко назвал премию “Муз-ТВ” “параллельным миром”

Гоша Куценко отметил в публикации, что пришел на церемонию вручения премии “Муз-ТВ” с Маратом Башаровым и попал в “параллельный мир”. Артист запечатлел на видео победу Филиппа Киркорова и Егора Крида в номинации “Лучший дуэт года”. В публикации Куценко сообщил о сюрпризе от организаторов премии, которые вручили двойную награду сразу двум дуэтам. Второй парой оказались Егор Крид и певица Валерия, выпустившие песню “Часики”.На опубликованных кадрах также показано интервью Гоши Куценко, где журналисты рассказали о главных новостях мероприятия. Поклонники в комментариях пришли к выводу, что актеру было необычно находиться в среде музыкантов.