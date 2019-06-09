Орешкин высказался о влиянии торговой войны США и КНР на экономику России
Торговая война США и КНР негативно влияет на экономику РФ и в итоге может привести к стагфляции. Об этом заявил глава Минэкономразвития России Максим Орешкин.
По словам министра, результатом противостояния Вашингтона и Пекина является снижение роста экономики, что спровоцирует стагфляцию. Данный процесс нельзя компенсировать кредитно-денежными мероприятиями, так как стагфляция предполагает высокий уровень инфляции и незначительное увеличение экономики.
С апреля было зафиксировано замедление всемирного экономического роста и расширения мировой торговли. Максим Орешкин считает, что данный фактор может стать для отечественной экономики тем фактором, который будет лишь сдерживать ее. Говоря о США, министр уверен, что Штаты не понимают, к каким последствиям может привести торговая война с КНР.
По словам министра, результатом противостояния Вашингтона и Пекина является снижение роста экономики, что спровоцирует стагфляцию. Данный процесс нельзя компенсировать кредитно-денежными мероприятиями, так как стагфляция предполагает высокий уровень инфляции и незначительное увеличение экономики.
С апреля было зафиксировано замедление всемирного экономического роста и расширения мировой торговли. Максим Орешкин считает, что данный фактор может стать для отечественной экономики тем фактором, который будет лишь сдерживать ее. Говоря о США, министр уверен, что Штаты не понимают, к каким последствиям может привести торговая война с КНР.
Экономика
Добавил: Ложников Никита Сегодня, 20:10