Орешкин высказался о влиянии торговой войны США и КНР на экономику России





По словам министра, результатом противостояния Вашингтона и Пекина является снижение роста экономики, что спровоцирует стагфляцию. Данный процесс нельзя компенсировать кредитно-денежными мероприятиями, так как стагфляция предполагает высокий уровень инфляции и незначительное увеличение экономики.С апреля было зафиксировано замедление всемирного экономического роста и расширения мировой торговли. Максим Орешкин считает, что данный фактор может стать для отечественной экономики тем фактором, который будет лишь сдерживать ее. Говоря о США, министр уверен, что Штаты не понимают, к каким последствиям может привести торговая война с КНР.