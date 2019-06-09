Назван ТОП-5 субмарин, которые за считанные минуты смогут уничтожить человечество
Американский ресурс The National Interest опубликовал данные о наиболее мощных существующих на данный момент подводных лодок в мире. Эксперты издания описали пять субмарин, способных даже уничтожить человеческую расу.
В пятерку эксперты ресурса включили атомные подводные лодки, обладающие мощностью, позволяющей им уничтожить Землю в считанные минуты. Всего за полчаса цель размерами с город может превратится в радиоактивный пепел. Первенство получил проект «Огайо», его субмарина уже несколько десятилетий остается единственным ракетоносителем в ВМС США. На второй строчке оказалась тоже американская субмарина типа «Колумбия», которая призвана заменить подлодки «Огайо».
Третью ступеньку специалисты отдали российской подлодке «Борей», способной вместить 16 баллистических ракет «Булава». При этом у каждой такой ракеты может быть 10 ядерных боеголовок, способных с точностью до 250 метров поражать цель на расстоянии до восьми тысяч километров. К тому же, отечественная субмарина является и едва ли не самой бесшумной.
Четвертое место в ТОПе досталось еще одному представителю России, субмарине «Дельфин» 667БДРМ. Как сообщают авторы исследования, такие подлодки в настоящее время являются базовыми для подводного флота России. «Дельфин» способен стрелять на скорости 6-8 узлов с глубины 55 метров.
И последнюю строчку в перечне занимает тоже российское судно «Ясень» 885М «Северодвинск», на его борту нет баллистических ракет, однако оно может перевозить до 32 двойных ядерных боеприпасов с дальностью стрельбы, превышающей 2,5 тысячи километров.
В пятерку эксперты ресурса включили атомные подводные лодки, обладающие мощностью, позволяющей им уничтожить Землю в считанные минуты. Всего за полчаса цель размерами с город может превратится в радиоактивный пепел. Первенство получил проект «Огайо», его субмарина уже несколько десятилетий остается единственным ракетоносителем в ВМС США. На второй строчке оказалась тоже американская субмарина типа «Колумбия», которая призвана заменить подлодки «Огайо».
Третью ступеньку специалисты отдали российской подлодке «Борей», способной вместить 16 баллистических ракет «Булава». При этом у каждой такой ракеты может быть 10 ядерных боеголовок, способных с точностью до 250 метров поражать цель на расстоянии до восьми тысяч километров. К тому же, отечественная субмарина является и едва ли не самой бесшумной.
Четвертое место в ТОПе досталось еще одному представителю России, субмарине «Дельфин» 667БДРМ. Как сообщают авторы исследования, такие подлодки в настоящее время являются базовыми для подводного флота России. «Дельфин» способен стрелять на скорости 6-8 узлов с глубины 55 метров.
И последнюю строчку в перечне занимает тоже российское судно «Ясень» 885М «Северодвинск», на его борту нет баллистических ракет, однако оно может перевозить до 32 двойных ядерных боеприпасов с дальностью стрельбы, превышающей 2,5 тысячи километров.
Технологии
Добавил: Еремеев Юрий Сегодня, 19:50