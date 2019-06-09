Назван ТОП-5 субмарин, которые за считанные минуты смогут уничтожить человечество





В пятерку эксперты ресурса включили атомные подводные лодки, обладающие мощностью, позволяющей им уничтожить Землю в считанные минуты. Всего за полчаса цель размерами с город может превратится в радиоактивный пепел. Первенство получил проект «Огайо», его субмарина уже несколько десятилетий остается единственным ракетоносителем в ВМС США. На второй строчке оказалась тоже американская субмарина типа «Колумбия», которая призвана заменить подлодки «Огайо».Третью ступеньку специалисты отдали российской подлодке «Борей», способной вместить 16 баллистических ракет «Булава». При этом у каждой такой ракеты может быть 10 ядерных боеголовок, способных с точностью до 250 метров поражать цель на расстоянии до восьми тысяч километров. К тому же, отечественная субмарина является и едва ли не самой бесшумной.Четвертое место в ТОПе досталось еще одному представителю России, субмарине «Дельфин» 667БДРМ. Как сообщают авторы исследования, такие подлодки в настоящее время являются базовыми для подводного флота России. «Дельфин» способен стрелять на скорости 6-8 узлов с глубины 55 метров.И последнюю строчку в перечне занимает тоже российское судно «Ясень» 885М «Северодвинск», на его борту нет баллистических ракет, однако оно может перевозить до 32 двойных ядерных боеприпасов с дальностью стрельбы, превышающей 2,5 тысячи километров.