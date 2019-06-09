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Американский журналист назвал комплекс «Утес» «убийцей американского флота»

Оснащенный дальнобойными боеголовками комплекс «Утес» можно назвать «убийцей американского флота». К такому мнению пришел репортер The National Interest Майкл Пек.
Американский журналист назвал комплекс «Утес» «убийцей американского флота»

Журналист посвятил свой материал береговому ракетному комплексу, созданным в СССР, пришедшим в упадок при Украине и обновленном при России после 2014 года. Пек уверен, что Россия в Крыму создает мощную и неуязвимую береговую охрану, где, помимо «Утеса», применяется «Бастион».

Журналист NI в своей работе написал, что СССР создал на полуострове отличный механизм для охраны побережья, платформой которого стал именно «Утес». Комплекс находился на высоте 500 метров над уровнем моря, что скрывало его от противника, но давало преимущество отечественным военным. Главная часть комплекса скрывалась внутри гор с хранилищами ракет, электростанцией и командными пунктами. Такая подземная сеть была создана так, что могла бы пережить ядерный удар.



 
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Политика
Добавил: Ложников Никита Сегодня, 19:20

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