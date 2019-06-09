АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые: Перья возникли за 100 млн лет до птиц
EUR 73.26 USD 65.04
Курс валют на 08.06.2019

Филипп Киркоров почтил память покойной матери в столице Болгарии

Известный артист Филипп Киркоров недавно отыграл свой концерт Софии, являющейся столицей Болгарии. На следующее утро исполнитель выполнил уже многолетнюю традицию и почтил память покойной матери Виктории, похороненной в этом городе, он отнес на ее могилу множество цветов.
Филипп Киркоров почтил память покойной матери в столице Болгарии

Об этом Филипп Киркоров сообщил на своей странице в Instagram. Там артист выложил фото и видео, а также подробно рассказал о давней традиции, которую соблюдает беспрекословно. Она заключается в том, что после каждого концерта в Софии на следующее утро он едет на могилу матери Виктории. Рядом с ней также похоронена бабушка Лидия и другие родственники прославленного артиста. Им знаменитость приносит все цветы, полученные от поклонников на концерте в столице Болгарии. Он попросил фанатов не обижаться и отметил, что делает это для выражения любви слушателей к своему творчеству, ведь мать не смогла застать его главных успехов на сцене.

Поклонники заверили Филипп Киркорова в том, что никто не будет против подобного жеста, ведь все понимают значение родителей в жизни каждого человека. Они пожелали артисту и его родственникам сил, а также удачного завершения тура в Болгарии. Там певцу предстоит отыграть еще 4 концерта шоу программы «Цвет настроения». Первое выступление тура состояло из 30 песен, 3 из них были на болгарском языке.



 
+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 19:56

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Американцы устроили заезд между
Анджелина Джоли посетила лагерь
Ученые назвали продуты, вызывающие рак
Родные Джорджа Майкла отказались делать
Ученые объяснили причину нежелания
Гоша Куценко назвал премию “Муз-ТВ”
Орешкин высказался о влиянии торговой
Ученые из США назвали симптомы
Внебрачную дочь Александра Головина с
Филипп Киркоров почтил память покойной
Назван ТОП-5 субмарин, которые за
В Волгограде несколько дней ищут
Эксперты напомнили о правилах
Сестра Нонны Мордюковой рассказала о
Ученые: Привычка переводить будильник
Американский журналист назвал комплекс
Эксперты составили ТОП-5 заблуждений
Ученые рассказали, отчего некоторые
Звезда “Битвы экстрасенсов” Ахметжанова
Бренд Mercedes опубликовал цены на
Нюша в день рождения мужа Игоря Сивова
Ани Лорак поздравила свою дочь Софию с
Астрономы назвали самые странные и
Подруга Людмила Зыкиной рассказала, что
Эксперты составили ТОП-5 самых дешевых
В центре Млечного Пути обнаружена
Дочь Виктора Рыбина не страдает от
Эксперты рассказали, в какие части Луны
Выяснилось, какие безалкогольные
Ирина Салтыкова на премии “Муз-ТВ”
Просмотреть все новости