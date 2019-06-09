Филипп Киркоров почтил память покойной матери в столице Болгарии

Об этом Филипп Киркоров сообщил на своей странице в Instagram. Там артист выложил фото и видео, а также подробно рассказал о давней традиции, которую соблюдает беспрекословно. Она заключается в том, что после каждого концерта в Софии на следующее утро он едет на могилу матери Виктории. Рядом с ней также похоронена бабушка Лидия и другие родственники прославленного артиста. Им знаменитость приносит все цветы, полученные от поклонников на концерте в столице Болгарии. Он попросил фанатов не обижаться и отметил, что делает это для выражения любви слушателей к своему творчеству, ведь мать не смогла застать его главных успехов на сцене.Поклонники заверили Филипп Киркорова в том, что никто не будет против подобного жеста, ведь все понимают значение родителей в жизни каждого человека. Они пожелали артисту и его родственникам сил, а также удачного завершения тура в Болгарии. Там певцу предстоит отыграть еще 4 концерта шоу программы «Цвет настроения». Первое выступление тура состояло из 30 песен, 3 из них были на болгарском языке.