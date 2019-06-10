Названы плюсы бюджетной гарнитуры Qumo Arsenal





При покупке подобных устройств пользователи зачастую в первую очередь обращают внимание на звук, который построен полностью под разные игры. Во время прослушивания музыки недостаточно средних частот, которые слегка приглушены. Почти то же можно сказать про низкие частоты, при этом с высокими все отлично.При распаковке кабель подается в крепкой оплетке, что положительно влияет на срок его работы и не дает возможности спутаться в узел. На левой чашке динамиков расположился микрофон, качество которого не вызывает сомнения, а на правой стороне находится барабан, регулирующий уровень громкости. Подсветка функционирует в двух режимах - динамики светятся одинаковым или различными цветами.Подытоживая проверку, эксперты заключили, что Quma Arsenal хорошо подойдет геймерам, ищущим бюджетную гарнитуру. Ее плюсы - стильный дизайн, стоимость, неплохое звучание и подсветка.