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Эксперты составили ТОП-5 заблуждений относительно работы бензонасоса авто

Даже опытные водители не до конца знают принцип работы бензонасоса автомобиля. Эксперты составили ТОП-5 заблуждений относительно данной части машины, способных помочь многим их владельцам.
Эксперты составили ТОП-5 заблуждений относительно работы бензонасоса авто

Главный миф относительно работы бензонасоса авто заключается в том, что потеря герметичности приводит к пожару. Эксперты отмечают, бензобак изначально не имеет этого свойства. Некоторые части бензонасоса непосредственно соприкасаются с топливом и это нормально, из-за высокой конвертации паров огонь возникнуть не может.

Следующее заблуждение в данном ТОП-5 – это то, что автомобиль с непосредственным впрыском бензина необходимо постоянно заправлять. Многие водители уверены, что при расходе топлива такой бензонасос может начать качать в двигатель воздух, что приведет к поломке. Это не так, конструкция построена таким образом, чтобы избежать подобной ситуации. Еще одно заблуждение – насос, работающий без бензина, выйдет из строя. Эксперты отмечают, такая ситуация исключена, как только топливо закончится – данный механизм сам вскоре отключится, так как ему не будет хватать энергии. Также многие считают, что бензин выступает смазкой в этой системе, но это не так, он – охладитель.

Последний миф относительно работы бензонасоса – замена его на более мощный способна повредить двигателю из-за повышенного давления. Этого не произойдет, весь избыток вернется в бак по переливному каналу.



 
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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 19:12

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