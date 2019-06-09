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Ани Лорак поздравила свою дочь Софию с днем рождения

Певица Ани Лорак трогательно поздравила свою дочь с днем рождения. Звезда опубликовала в сети Instagram совместное фото с именинницей.
Ани Лорак поздравила свою дочь Софию с днем рождения

В праздничной публикации Ани Лорак призналась, что день рождения ее дочери — самый любимый день в году. Певица назвала наследницу своим счастьем, что сильно тронуло фолловеров. В комментариях публика назвала семью невероятно дружной и осыпала пожеланиями. Известно, что София Налчаджиоглу 9 июня отпраздновала собственное 8-летие, в честь чего Ани Лорак организовала вечеринку. На опубликованном снимке певица позирует вместе с дочерью на фоне праздничного стола в форме корабля.

Мурат Налчаджиоглу публично поздравил дочь с днем рождения в режиме Stories на своей странице в сети Instagram. Несмотря на развод родителей, именинница продолжает общаться с отцом.



 
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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 18:36

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