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Ученые рассказали, отчего некоторые запахи могут долго ощущаются

Нос реагирует на множество запахов, одни из которых могут долго ощущаться человеком. Причина этого как в их особенностях, так и функционале органов обоняния людей.
Ученые рассказали, отчего некоторые запахи могут долго ощущаются

Нюх человека приходит в действие, когда специальные рецепторы реагируют на молекулы в газовой фазе и отправляют нужный сигнал в мозг. В Университете Миннесоты заявили, что различные рецепторы могут распознавать всевозможные молекулы в зависимости от их типа и конфигурации атомов на поверхности.

Запах мокрого пса исходит от бактерий, обитающих на коже и в шерсти. Эти микробы производят зловонные соединения, исходящие из собаки, когда та попадает в воду, но выделяющиеся в воздух при испарении жидкости. Дым от табака - это смесь с содержанием токсинов, которые остаются после рассеивания и оседают на одежде и предметах быта. Элементы, которые человек чувствует как запах, могут превратиться в газ из жидкости. Чем сильнее химическая структура последней, тем больше шансов, что она попадет в нос.

Чувствительность к определенным сильным ароматам характеризуется способностью рецепторов воспринимать их, это влияет на умение человека длительное время обнаруживать неприятный запах. Так, если молекула медленно переходит в газовую фазу и человек чувствителен к ней, то нужно немало времени, дабы сложно было зафиксировать ее.



 
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Наука
Добавил: Ложников Никита Сегодня, 19:04

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