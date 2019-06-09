Звезда “Битвы экстрасенсов” Ахметжанова предсказала возвращение Аллы Пугачевой на сцену

По словам Кажетты Ахметжановой, Алла Пугачева в первую очередь хотела утешить Максима Галкина. Также Примадонна надеялась показать небезразличным ей людям, что еще может нравится мужчинам. Ясновидящая уверена, что любовь появилась в этой паре позже и сейчас у них крепкий союз двух родственных душ. При этом Примадонна лидер в этих отношениях, что подтверждал Максим Галкин. Ахметжанова считает, что со здоровьем певицы все хорошо и она не видит трудностей. Поэтому не исключает, что Пугачева еще будет выступать на сцене, поскольку сейчас она делает все для становления артистами своих детей.Ясновидящая предсказала усиленную работу Аллы Пугачевой на телевидении и создание нового проекта, в котором смогут участвовать ее дети. Кажетта Ахметжанова уверена, что вскоре семья певицы пополнится и она станет прабабушкой.