Нюша в день рождения мужа Игоря Сивова опубликовала свадебный снимок

Такое обновление артистка разместила на странице в Instagram. Нюша и Игорь Сивов тщательно скрывают свою личную жизнь, их 7-месячную дочку до сих пор никто не видел, на всех снимках, на которых она присутствует, родители бережно закрывают ее лицо от камер. Подобный подход исполнительницы прослеживается во всем, поэтому даже свадебные снимки являются достаточно редкими «подарками» в социальных сетях.В день рождения своего мужа знаменитость опубликовала совместное фото с их свадьбы. На нем Нюша и Игорь Сисов стоят друг напротив друга и держатся за руки, широко улыбаясь. Данное свадебное фото артистка сопроводила коротким, но трогательным поздравлением. «Видеть тебя таким счастливым каждый день», - пишет она. Певица поздравляет супруга с праздником и желает ему: «Пусть твои самые невероятные мечты сбываются».Поклонники Нюши присоединилась к этим словам и пожелали супругам здоровья, удачи и семейного благополучия.