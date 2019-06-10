Дочь Игоря Николаева и Юлии Проскуряковой “изобрела” новый вид письменности

На опубликованном ролике запечатлено, как наследница Николаева пытается самостоятельно написать первые слова. При помощи фломастеров дочь звезд вывела “иероглифы”, в которых зашифрованы слова “папа”, “мама” и “Вероника”. Проскурякова в подписи к видео отметила, что ее дочь “изобрела” новый вид письменности. Также Вероника Николаева показала свою любимую игрушку, которой оказалась плюшевая собака. Поклонники заметили, что ребенок звезд держит фломастер в левой руке, выразив мнение, что Вероника Николаева вырастет гением.Как известно, Юлия Проскурякова и Игорь Николаев состоят в браке 9 лет, но из-за гастролей видятся нечасто. В интервью супруги отмечали, что все возникающие трудности стараются решать без ссор и не доводить ситуацию до конфликта.