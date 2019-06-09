Эксперты составили ТОП-5 самых дешевых автомобилей на российском рынке





Самым дешевым автомобилем на российском рынке остается Lada Granta. Стоимость данной модели составляет всего 435 тысяч рублей, поэтому она занимает 1 место в этом ТОП-5. За эти деньги покупателю предложат 1,6-литровый двигатель с 87 лошадиными силами, подушку безопасности водителя, заводскую шумоизоляцию и штатный иммобилайзер. Второе место в ТОП-5 самых дешевых авто занимает Datsun ON-DO. Этот китайский автомобиль является перелицованной «Приорой» и собирается в России, его продают по цене 480 тысяч.Отечественный внедорожник Lada 4x4 оказался на третьей строчке. За 519 тысяч предлагается полный привод, высокий клиренс, межосевой дифференциал и пониженная передача в раздаточной коробке. Оформление салона достаточно бедное. На 4 месте ТОП-5 самых дешевых расположилась еще одна модель бренда Datsun – MI-DO. Это тот же автомобиль, только в корпусе хэтчбека.Пятерку данного рейтинга замыкает сразу две модели, имеющие одинаковую цену – Renault Logan/Sandero. Автомобили получили современный дизайн, достойное оформление салона и проверенное качество сборки. Ценник – 569 тысяч рублей.