Эксперты составили ТОП-5 самых дешевых автомобилей на российском рынке
Эксперты составили ТОП-5 самых дешевых автомобилей на российском рынке летом 2019 года. Несмотря на массовое поднятие цен в течение первых 6 месяцев, выбор бюджетных моделей не сократился, среди них есть те, которые способны удовлетворить требования разных водителей.
Самым дешевым автомобилем на российском рынке остается Lada Granta. Стоимость данной модели составляет всего 435 тысяч рублей, поэтому она занимает 1 место в этом ТОП-5. За эти деньги покупателю предложат 1,6-литровый двигатель с 87 лошадиными силами, подушку безопасности водителя, заводскую шумоизоляцию и штатный иммобилайзер. Второе место в ТОП-5 самых дешевых авто занимает Datsun ON-DO. Этот китайский автомобиль является перелицованной «Приорой» и собирается в России, его продают по цене 480 тысяч.
Отечественный внедорожник Lada 4x4 оказался на третьей строчке. За 519 тысяч предлагается полный привод, высокий клиренс, межосевой дифференциал и пониженная передача в раздаточной коробке. Оформление салона достаточно бедное. На 4 месте ТОП-5 самых дешевых расположилась еще одна модель бренда Datsun – MI-DO. Это тот же автомобиль, только в корпусе хэтчбека.
Пятерку данного рейтинга замыкает сразу две модели, имеющие одинаковую цену – Renault Logan/Sandero. Автомобили получили современный дизайн, достойное оформление салона и проверенное качество сборки. Ценник – 569 тысяч рублей.
Самым дешевым автомобилем на российском рынке остается Lada Granta. Стоимость данной модели составляет всего 435 тысяч рублей, поэтому она занимает 1 место в этом ТОП-5. За эти деньги покупателю предложат 1,6-литровый двигатель с 87 лошадиными силами, подушку безопасности водителя, заводскую шумоизоляцию и штатный иммобилайзер. Второе место в ТОП-5 самых дешевых авто занимает Datsun ON-DO. Этот китайский автомобиль является перелицованной «Приорой» и собирается в России, его продают по цене 480 тысяч.
Отечественный внедорожник Lada 4x4 оказался на третьей строчке. За 519 тысяч предлагается полный привод, высокий клиренс, межосевой дифференциал и пониженная передача в раздаточной коробке. Оформление салона достаточно бедное. На 4 месте ТОП-5 самых дешевых расположилась еще одна модель бренда Datsun – MI-DO. Это тот же автомобиль, только в корпусе хэтчбека.
Пятерку данного рейтинга замыкает сразу две модели, имеющие одинаковую цену – Renault Logan/Sandero. Автомобили получили современный дизайн, достойное оформление салона и проверенное качество сборки. Ценник – 569 тысяч рублей.
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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 18:16