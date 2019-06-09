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Бренд Mercedes опубликовал цены на модель Mercedes-АМG GLС 63

В Сети появилась информация относительно стоимости новой модели машины от компании Mercedes. Как стало известно, автомобиль АМG GLС 63 будет иметь флагманские характеристики и внушительный ценник.
Бренд Mercedes опубликовал цены на модель Mercedes-АМG GLС 63

Компания Mercedes-АМG GLС 63, один из лидеров автопромышленного рынка, заявила о скором выходе нового авто. Габаритная и довольно тяжелая модель АМG GLС 63 быстро набирает разгон до 100 километров. Также появились официальные данные о стоимости престижного кроссовера.

Топовая модификация GLС 63 обойдется почти в 75 тысяч долларов, это около 4,85 миллиона рублей, и 77,5 тысячи долларов (5,05 млн рублей) за версию GLC 63 S. Однако, как считают эксперты рынка, машина будет пользоваться спросом. Премьерный показ GLС-Сlаss прошел весной текущего года во время презентаций в рамках Женевского автосалона.

Под капотом новинки производитель установил 4,0-литровый битурбодвигатель V8 в 469 лошадиных сил. Крутящий момент составляет 650 Нм, также в АМG GLС 63 есть автоматическая трансмиссия на 9 скоростей. Максимальная скорость, до которой может разогнаться автомобиль - 250 км/ч и 280 км/ч для модификации GLC 63 S.



 
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Добавил: Еремеев Юрий Сегодня, 18:48

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