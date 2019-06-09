Астрономы назвали самые странные и необычные звезды в Млечном пути





Первым необычным небесным светилом является звезда PSR J0002 + 6216, скорость которой составляет 1130 км/с. Специалисты не знают, куда именно летит этот объект. Астрономы объяснили, что звезда была выброшена из облака от недавнего взрыва мощной сверхновой, оставив след после пробития внешней оболочки. Второе странное небесное тело под названием RX J0806.4-4123, в отличие от других звезд, излучает инфракрасное, а не рентгеновское и радиоизлучение, причем распространяет этот свет на 200 астрономических единиц.Третье необычное небесное светило отличилось своим возрастом. По убеждению ученых, звезда HD 140283 образовалась примерно 14,5 млрд лет назад, а Вселенная – 13,8 млрд лет. Последним небесным телом, вызывающим интерес астрономов, является HD 101065 или Звезда Прибыльского, количество вращения которой составляет один раз в 188 лет. Звездочеты полагают, что такая медлительность связана с тем, что в составе объекта много стронция, урана, цезия, неодима и мало железа, никеля.