Подруга Людмила Зыкиной рассказала, что у актрисы не было детей из-за проблем со здоровьем





Зыкина четырежды была замужем, но все ее любовные отношения оказались бездетными. В фильме «Опустела без тебя земля» подруга исполнительницы Елена Лосева рассказала, что знаменитость хотела родить от первого супруга Владлена Позднова, но все случилось иначе.Певица едва не пришла в шок, когда узнала, что ее первая беременность внематочная, и врачам придется удалить трубы. Она просила оставить ей хоть одну трубу, но тогда таких операций не делали. В итоге Людмила Зыкина потеряла возможность иметь детей. О своей трагедии они никому не говорила, знали об этом только родные.Певица умерла в 2009 году, долгое время страдая от сахарного диабета. Перед смертью она перенесла инсульт. Была знакома с генсеками СССР Иосифом Сталиным, Никитой Хрущевым и Леонидом Брежневым. В ее честь несколько лет назад выпустила почтовую марку.