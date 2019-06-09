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Подруга Людмила Зыкиной рассказала, что у актрисы не было детей из-за проблем со здоровьем

Певица Людмила Зыкина сделала хорошую карьеру на сцене, стала всесоюзной звездой, но так и не сумела родить ребенка. По словам ее подруги, виной тому ее здоровье.
Подруга Людмила Зыкиной рассказала, что у актрисы не было детей из-за проблем со здоровьем

Зыкина четырежды была замужем, но все ее любовные отношения оказались бездетными. В фильме «Опустела без тебя земля» подруга исполнительницы Елена Лосева рассказала, что знаменитость хотела родить от первого супруга Владлена Позднова, но все случилось иначе.

Певица едва не пришла в шок, когда узнала, что ее первая беременность внематочная, и врачам придется удалить трубы. Она просила оставить ей хоть одну трубу, но тогда таких операций не делали. В итоге Людмила Зыкина потеряла возможность иметь детей. О своей трагедии они никому не говорила, знали об этом только родные.

Певица умерла в 2009 году, долгое время страдая от сахарного диабета. Перед смертью она перенесла инсульт. Была знакома с генсеками СССР Иосифом Сталиным, Никитой Хрущевым и Леонидом Брежневым. В ее честь несколько лет назад выпустила почтовую марку.



 
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Культура
Добавил: Ложников Никита Сегодня, 18:24

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