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В центре Млечного Пути обнаружена “пожирающая” галактику черная дыра

В центре Млечного Пути обнаружена черная дыра, “пожирающая” галактику с большой скоростью. Постепенно структура увеличивается в размерах и провоцирует возникновение галактических ветров.
В центре Млечного Пути обнаружена “пожирающая” галактику черная дыра

Обнаруженная черная дыра может похвастаться значительным гравитационным ускорением и поглощает центр Млечного Пути с большой скоростью. Согласно теории относительности Альберта Эйнштейна даже достаточно небольшая масса может деформировать пространство-время. В результате деятельности черной дыры возникают мощные галактические ветры, что вытесняет выделяемый черной дырой газ из центра Галактики. Ученые изучают ветры при помощи спектрографа Gran Telescopio.

Благодаря инфракрасному диапазону ученые выяснили, что происходит в центре Млечного пути. Оказалось, что ионизированные потоки достигают скорости 1200 км/с.



 
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Наука
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 18:08

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