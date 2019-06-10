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В Сети показали эволюцию радиаторной решетки BMW за 35 лет

В Сети пользователь решил наглядно показать эволюцию радиаторной решетки известного немецкого автопроизводителя BMW. Для этого он разместил данный компонент дизайна с современной модели данного бренда на авто, вышедшее 35 лет назад, и наоборот.
В Сети показали эволюцию радиаторной решетки BMW за 35 лет

Результаты данного эксперимента, наглядно показывающего эволюцию радиаторной решетки BMW, он записал на видео и выложил в Сети. Для своего необычного сравнения, показывающего развитие дизайнерского подхода немецкого автопроизводителя, он взял современный кроссовер X7 и старый 3-Series (E30), выходивший на рынок в 1980-х годах. Для этого он снял радиаторную решетку первого и прикрепил ее ко второму автомобилю, а также проделал обратный процесс. Это позволило наглядно продемонстрировать, насколько данный компонент дизайна передней части автомобиля стал более большим и внушительным.
В Сети показали эволюцию радиаторной решетки BMW за 35 лет

Эксперты напомнили, важно понимать, что размер радиаторной решетки во многом зависит от мощности конкретного двигателям, поэтому не стоит воспримать ее исключительно как элемент внешнего вида авто. BMW 3-Series E30, выходивший в 1980-х годах, имел 2,0-литровый мотор, генерирующий 192 лошадиные силы. Современный кроссовер X7, взятый для сравнения, имеет куда более мощную установку. Под его капотом скрывается 4,4-литровый двигатель, способный выдавать 530 «лошадок». Именно поэтому данной силовой установке необходимо более крупная радиаторная решетка.



 
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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 03:08

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