В Сети показали эволюцию радиаторной решетки BMW за 35 лет
В Сети пользователь решил наглядно показать эволюцию радиаторной решетки известного немецкого автопроизводителя BMW. Для этого он разместил данный компонент дизайна с современной модели данного бренда на авто, вышедшее 35 лет назад, и наоборот.
Результаты данного эксперимента, наглядно показывающего эволюцию радиаторной решетки BMW, он записал на видео и выложил в Сети. Для своего необычного сравнения, показывающего развитие дизайнерского подхода немецкого автопроизводителя, он взял современный кроссовер X7 и старый 3-Series (E30), выходивший на рынок в 1980-х годах. Для этого он снял радиаторную решетку первого и прикрепил ее ко второму автомобилю, а также проделал обратный процесс. Это позволило наглядно продемонстрировать, насколько данный компонент дизайна передней части автомобиля стал более большим и внушительным.
Эксперты напомнили, важно понимать, что размер радиаторной решетки во многом зависит от мощности конкретного двигателям, поэтому не стоит воспримать ее исключительно как элемент внешнего вида авто. BMW 3-Series E30, выходивший в 1980-х годах, имел 2,0-литровый мотор, генерирующий 192 лошадиные силы. Современный кроссовер X7, взятый для сравнения, имеет куда более мощную установку. Под его капотом скрывается 4,4-литровый двигатель, способный выдавать 530 «лошадок». Именно поэтому данной силовой установке необходимо более крупная радиаторная решетка.
Результаты данного эксперимента, наглядно показывающего эволюцию радиаторной решетки BMW, он записал на видео и выложил в Сети. Для своего необычного сравнения, показывающего развитие дизайнерского подхода немецкого автопроизводителя, он взял современный кроссовер X7 и старый 3-Series (E30), выходивший на рынок в 1980-х годах. Для этого он снял радиаторную решетку первого и прикрепил ее ко второму автомобилю, а также проделал обратный процесс. Это позволило наглядно продемонстрировать, насколько данный компонент дизайна передней части автомобиля стал более большим и внушительным.
Эксперты напомнили, важно понимать, что размер радиаторной решетки во многом зависит от мощности конкретного двигателям, поэтому не стоит воспримать ее исключительно как элемент внешнего вида авто. BMW 3-Series E30, выходивший в 1980-х годах, имел 2,0-литровый мотор, генерирующий 192 лошадиные силы. Современный кроссовер X7, взятый для сравнения, имеет куда более мощную установку. Под его капотом скрывается 4,4-литровый двигатель, способный выдавать 530 «лошадок». Именно поэтому данной силовой установке необходимо более крупная радиаторная решетка.
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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 03:08