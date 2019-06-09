Эксперты рассказали, в какие части Луны прибудут космические корабли с Земли
Сотрудники NASA рассказали о планах исследования лунной поверхности. Ученые назвали те районы спутника Земли, на которые прибудут первые космические корабли.
Специалисты NASA обнародовали информацию относительно планов освоения Луны. Эксперты утвердили компании, которые смогут направить свои инструменты на выбранные для освоения участки.
В конце мая было объявлено об участии в лунной программе трех компаний. Также было принято решение относительно тех участков, на которые отправятся земные космические аппараты. На поверхности спутника планируется провести ряд экспериментов и научных демонстраций.
Программа Artemis рассчитана на дальнейшие высадки человека на Луну, а точнее, на южный лунный полюс. Это, по подсчетам ученых, можно будет осуществить уже в 2024 году. Компании, избранные для участия в исследованиях, изучат северное полушарие ближней к Земле лунной стороны, ученым предстоит работать в районах с застывшей лавой в кратерах спутника Земли. На плоской поверхности кораблю будет проще прилуниться, не утратив стойкость.
Специалисты NASA обнародовали информацию относительно планов освоения Луны. Эксперты утвердили компании, которые смогут направить свои инструменты на выбранные для освоения участки.
В конце мая было объявлено об участии в лунной программе трех компаний. Также было принято решение относительно тех участков, на которые отправятся земные космические аппараты. На поверхности спутника планируется провести ряд экспериментов и научных демонстраций.
Программа Artemis рассчитана на дальнейшие высадки человека на Луну, а точнее, на южный лунный полюс. Это, по подсчетам ученых, можно будет осуществить уже в 2024 году. Компании, избранные для участия в исследованиях, изучат северное полушарие ближней к Земле лунной стороны, ученым предстоит работать в районах с застывшей лавой в кратерах спутника Земли. На плоской поверхности кораблю будет проще прилуниться, не утратив стойкость.
Наука
Добавил: Еремеев Юрий Сегодня, 17:51