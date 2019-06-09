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Эксперты рассказали, в какие части Луны прибудут космические корабли с Земли

Сотрудники NASA рассказали о планах исследования лунной поверхности. Ученые назвали те районы спутника Земли, на которые прибудут первые космические корабли.
Эксперты рассказали, в какие части Луны прибудут космические корабли с Земли

Специалисты NASA обнародовали информацию относительно планов освоения Луны. Эксперты утвердили компании, которые смогут направить свои инструменты на выбранные для освоения участки.

В конце мая было объявлено об участии в лунной программе трех компаний. Также было принято решение относительно тех участков, на которые отправятся земные космические аппараты. На поверхности спутника планируется провести ряд экспериментов и научных демонстраций.

Программа Artemis рассчитана на дальнейшие высадки человека на Луну, а точнее, на южный лунный полюс. Это, по подсчетам ученых, можно будет осуществить уже в 2024 году. Компании, избранные для участия в исследованиях, изучат северное полушарие ближней к Земле лунной стороны, ученым предстоит работать в районах с застывшей лавой в кратерах спутника Земли. На плоской поверхности кораблю будет проще прилуниться, не утратив стойкость.



 
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Наука
Добавил: Еремеев Юрий Сегодня, 17:51

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