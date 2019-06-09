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Выяснилось, какие безалкогольные напитки пьют в разных странах мира

Молоко чаще всего предпочитают пить в скандинавских странах, а соки в Латинской Америке. Исследователи выяснили, какие безалкогольные напитки пьют в определенных государствах мира.
Выяснилось, какие безалкогольные напитки пьют в разных странах мира

Напитки содержат в себе много калорий и питательных элементов. Понять, какие именно пьют в определенной стране непросто, потому как нет нужной методологии. Несмотря на это ученые оценили употребление напитков в 185 странах и нашли отличия в их распитии разными народностями.

Например, стало известно, что молоко более других пьют в Исландии, Швеции и Финляндии. Здесь хорошо развито молочное производство, а молоко по традиции является элементом рациона. Фруктовые соки и сладкие лимонады предпочитают жители Латинской Америки, при этом многие люди сами изготавливают такие продукты. Меньше всех интересуются соками в Португалии, Японии, КНР и Доминикане, а в Судане, Того и том же Китае пьют меньше молока, чем в иных странах мира.



 
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Добавил: Ложников Никита Сегодня, 17:43

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