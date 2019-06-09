Выяснилось, какие безалкогольные напитки пьют в разных странах мира





Напитки содержат в себе много калорий и питательных элементов. Понять, какие именно пьют в определенной стране непросто, потому как нет нужной методологии. Несмотря на это ученые оценили употребление напитков в 185 странах и нашли отличия в их распитии разными народностями.Например, стало известно, что молоко более других пьют в Исландии, Швеции и Финляндии. Здесь хорошо развито молочное производство, а молоко по традиции является элементом рациона. Фруктовые соки и сладкие лимонады предпочитают жители Латинской Америки, при этом многие люди сами изготавливают такие продукты. Меньше всех интересуются соками в Португалии, Японии, КНР и Доминикане, а в Судане, Того и том же Китае пьют меньше молока, чем в иных странах мира.