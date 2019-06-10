Эксперты рассказали секреты правильного пеленания ребенка





Многие считают пеленание сложным занятием, но эксперты рассказали правильный метод, позволяющий справится с этим вопросом в считанные минуты. Сначала нужно выбрать подходящую «рабочую» поверхность, она должна быть свободной и твердой, подойдет и плотный матрас без мягкого пастельного белья. Пеленку необходимо сложить в форму треугольника и разместить одной вершиной вниз. Затем размещается ребенок, его плечи должны совпадать с верхней стороной данной фигуры, соединяющей два ее угла.После этого необходимо придерживая ровной руку малыша взять и одну часть пеленки аккуратно обвернуть, а в конце заправить под самого ребенка. Далее закрепить данное действие – еще раз потянуть за эту ткань. Затем самый нижний угол пеленки необходимо заправить под уже имеющуюся ее часть на груди. После этого нужно еще раз потянуть данную часть ткани. Далее следует повторить действие с другой крайней частью пеленки, это практически завершит процесс.В последней части методики правильного пеленания ребенка нужно перевернуть его на живот и быстро подтянуть все имеющиеся части «конструкции». Затем можно вернуть его в обычное положение и дозаправить оставшиеся кончики в подходящие для этого места.