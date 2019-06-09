Песков назвал «изюминки» общения Путина и Си Цзиньпиня





Во время последнего посещения России Си Цзиньпин много времени общался с Владимиром Путиным. Например, в столице РФ оба руководителя прошлись по Кремлю, побывали в зоопарке, где посмотрели на китайских панд. Приехав в Санкт-Петербург главы государств осмотрели Аврору, побывали в Эрмитаже, покатались на катере по Неве и до ночи засиделись за ужином.Песков отметил, что подобная программа диалога состоит из данных «изюминок», что имеет большое значение для российского лидера, так как именно в подобной обстановке можно решить важные вопросы. Лидер КНР назвал своего российского коллегу самым лучшим другом, а Путин, в свою очередь, заявил, что взаимодействие РФ и Китая в мире является фактором стабильности в международных делах.