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Ирина Салтыкова на премии “Муз-ТВ” появилась с дочерью после пластической операции

Певица Ирина Салтыкова разместила на просторах Instagram совместную фотографию с дочерью с премии “Муз-ТВ”. Алиса Салтыкова недавно перенесла пластическую операцию на лице.
Ирина Салтыкова на премии “Муз-ТВ” появилась с дочерью после пластической операции

Дочь Ирины Салтыковой пострадала от укуса собаки, в результате чего у нее появился шрам на губе. Алиса Салтыкова перенесла пластическую операцию и уже полностью восстановилась после нее. Впервые после проведенной хирургической коррекции наследница звезды появилась на публике, а именно - посетила церемонию вручения премии “Муз-ТВ”. Ирина Салтыкова разместила в соцсети несколько снимков с мероприятия, на которых позирует в длинном ярком платье, а ее дочь выбрала мини из синих перьев.

В своем аккаунте Алиса Салтыкова показала кадр с Сергеем Лазаревым, с которым недавно познакомилась лично. После проведения премии дочь певицы прибыла в Сочи по рабочим вопросам.



 
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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 17:35

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