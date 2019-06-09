Ирина Салтыкова на премии “Муз-ТВ” появилась с дочерью после пластической операции

Дочь Ирины Салтыковой пострадала от укуса собаки, в результате чего у нее появился шрам на губе. Алиса Салтыкова перенесла пластическую операцию и уже полностью восстановилась после нее. Впервые после проведенной хирургической коррекции наследница звезды появилась на публике, а именно - посетила церемонию вручения премии “Муз-ТВ”. Ирина Салтыкова разместила в соцсети несколько снимков с мероприятия, на которых позирует в длинном ярком платье, а ее дочь выбрала мини из синих перьев.В своем аккаунте Алиса Салтыкова показала кадр с Сергеем Лазаревым, с которым недавно познакомилась лично. После проведения премии дочь певицы прибыла в Сочи по рабочим вопросам.