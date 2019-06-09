Звезда «Дома-2» Вика Романец показала фото обнаженного Антона Гусева
Одна из самых ярких бывших участниц телестройки «Дом-2» Виктория Романец продемонстрировала поклонникам фотографию, на которой запечатлен ее обнаженный супруг. По словам длинноволосой красавицы, в таком виде Антон Гусев «еще и танцует».
Не секрет, что Романец и Гусев узаконили свои отношения почти 2 года назад. С тех пор Виктория и Антон пытаются активно завоевать статус блогеров, поэтому ежедневно делятся с подписчиками свежими публикациями, которые, как видно, зачастую посвящены красоте и спорту.
Правда, мало кто был готов к тому, что стремление привлечь к своим персонам внимание закончится тем, что Романец и Гусев начнут делиться довольно откровенными фотографиями. Так, к примеру, считанные часы назад Виктория разместила у себя на странице в Instagram в Stories снимок, на котором запечатлен обнаженный Гусев.
Антон на публикации запечатлен со спины, а его «мягкое место» Виктория прикрыла смайликом улыбающегося сердца. Гусев стоит на балконе, а это значит, что экс-участника «Дома-2» вовсе не смущает тот факт, что его могут увидеть прохожие или соседи в окне в доме напротив.
Нужно сказать, что в последнее время Романец и Гусев довольно часто обращают на свое семейство внимание подобного рода фотографиями, которые всегда попадают под жесткую критику недоброжелателей пары. Впрочем, как видно, Виктория и Антон не особо обращают внимания на нелицеприятные высказывания в свой адрес.
Не секрет, что Романец и Гусев узаконили свои отношения почти 2 года назад. С тех пор Виктория и Антон пытаются активно завоевать статус блогеров, поэтому ежедневно делятся с подписчиками свежими публикациями, которые, как видно, зачастую посвящены красоте и спорту.
Правда, мало кто был готов к тому, что стремление привлечь к своим персонам внимание закончится тем, что Романец и Гусев начнут делиться довольно откровенными фотографиями. Так, к примеру, считанные часы назад Виктория разместила у себя на странице в Instagram в Stories снимок, на котором запечатлен обнаженный Гусев.
Антон на публикации запечатлен со спины, а его «мягкое место» Виктория прикрыла смайликом улыбающегося сердца. Гусев стоит на балконе, а это значит, что экс-участника «Дома-2» вовсе не смущает тот факт, что его могут увидеть прохожие или соседи в окне в доме напротив.
«И так каждое утро», - подчеркнула звезда «Дома-2».
Нужно сказать, что в последнее время Романец и Гусев довольно часто обращают на свое семейство внимание подобного рода фотографиями, которые всегда попадают под жесткую критику недоброжелателей пары. Впрочем, как видно, Виктория и Антон не особо обращают внимания на нелицеприятные высказывания в свой адрес.
ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 17:20