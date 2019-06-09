АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые: Перья возникли за 100 млн лет до птиц
EUR 73.26 USD 65.04
Курс валют на 08.06.2019

Звезда «Дома-2» Вика Романец показала фото обнаженного Антона Гусева

Одна из самых ярких бывших участниц телестройки «Дом-2» Виктория Романец продемонстрировала поклонникам фотографию, на которой запечатлен ее обнаженный супруг. По словам длинноволосой красавицы, в таком виде Антон Гусев «еще и танцует».

Звезда «Дома-2» Вика Романец показала фото обнаженного Антона Гусева

Не секрет, что Романец и Гусев узаконили свои отношения почти 2 года назад. С тех пор Виктория и Антон пытаются активно завоевать статус блогеров, поэтому ежедневно делятся с подписчиками свежими публикациями, которые, как видно, зачастую посвящены красоте и спорту.

Правда, мало кто был готов к тому, что стремление привлечь к своим персонам внимание закончится тем, что Романец и Гусев начнут делиться довольно откровенными фотографиями. Так, к примеру, считанные часы назад Виктория разместила у себя на странице в Instagram в Stories снимок, на котором запечатлен обнаженный Гусев.

Антон на публикации запечатлен со спины, а его «мягкое место» Виктория прикрыла смайликом улыбающегося сердца. Гусев стоит на балконе, а это значит, что экс-участника «Дома-2» вовсе не смущает тот факт, что его могут увидеть прохожие или соседи в окне в доме напротив.

Звезда «Дома-2» Вика Романец показала фото обнаженного Антона Гусева

«И так каждое утро», - подчеркнула звезда «Дома-2».

Нужно сказать, что в последнее время Романец и Гусев довольно часто обращают на свое семейство внимание подобного рода фотографиями, которые всегда попадают под жесткую критику недоброжелателей пары. Впрочем, как видно, Виктория и Антон не особо обращают внимания на нелицеприятные высказывания в свой адрес.



 
+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 17:20

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Эксперты рассказали, в какие части Луны
Выяснилось, какие безалкогольные
Ирина Салтыкова на премии “Муз-ТВ”
Песков назвал «изюминки» общения Путина
Звезда «Дома-2» Вика Романец показала
В Geekbench засветился планшет Samsung
Врач назвала способные навредить ногам
Дима Билан поблагодарил Яну Рудковскую
38-летний Гоген Солнцев назвал «ересью»
В Польше обнаружили древние гробницы со
В Москве хирурги сделали операцию
Влад Кадони опять намекнул на служебный
Ученые: Перья возникли за 100 млн лет
Названы признаки заправки автомобиля
Годовалый внук Валентина Юдашкина
«Очнулся!»: Звезда «Дома-2» Вальтер
Эксперты назвали 10 самых экономичных
iOS 13 теперь показывает слежение
Ольга Орлова призналась, что ей нужен
Юлия Высоцкая станцевала зажигательный
Эксперты назвали 5 проблем с гибридными
Звезда сериала “Папины дочки” Дарья
«Дом-2»: Ирина Пингвинова призналась,
«Дом-2»: Ирина Пингвинова призналась,
Яна Рудковская не верит, что в
В Подмосковье при пожаре погибли два
Банки смогут лишать лицензии за
Звезда «Дома-2» Рима Пенджиева отменила
Психологи озвучили главные признаки
СМИ назвали Ирину Шейк инициатором
Просмотреть все новости