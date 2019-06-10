Смартфон Vivo X27 выйдет в новом цвете





Компания Vivo решила слегка обновить свой смартфон X27, имеющий выдвижную фронтальную камеру на 16 МП. Данное устройство отлично продается на рынке, поэтому бренд принял решение расширить выбор покупателей в вопросе цветового оформления. Новый цвет получил название Symphony Summer и описывается как розовое золото с эффектами преломления падающего на поверхность устройства света. Бренд не сообщил точную дату выхода данной новинки на рынок, а также неизвестно, будет ли ее цена отличаться от остальных вариантов данного смартфона.Напомним, Vivo X27 оснащен процессором Snapdragon 710. Два его ядра работают на частоте до 2,2 ГГц, а шесть – до 1,7 ГГц. В данный кристалл также встроен графический адаптер Adreno 616. Устройство комплектуется 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ внутренней памяти, возможна установка карты microSD. Модель оснащена тройной основной камерой 48+13+5 МП и фронтальным кристаллом на 16 МП, расположенном на выдвижном модуле. Сканер отпечатков пальцев встроен в 6,39-дюймовый экран. Смартфон имеет батарею на 3920 мАч с технологией быстрой зарядки до 22,5 Вт. Устройство работает на операционной системе Android 9.0 Pie.