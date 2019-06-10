Смартфон Vivo X27 выйдет в новом цвете
Смартфон Vivo X27 в скором времени выйдет в новом цвете. Устройство будет иметь окрас Symphony Summer – розовое золото с эффектами преломления света, конкретная дата появления на рынке не сообщается.
Компания Vivo решила слегка обновить свой смартфон X27, имеющий выдвижную фронтальную камеру на 16 МП. Данное устройство отлично продается на рынке, поэтому бренд принял решение расширить выбор покупателей в вопросе цветового оформления. Новый цвет получил название Symphony Summer и описывается как розовое золото с эффектами преломления падающего на поверхность устройства света. Бренд не сообщил точную дату выхода данной новинки на рынок, а также неизвестно, будет ли ее цена отличаться от остальных вариантов данного смартфона.
Напомним, Vivo X27 оснащен процессором Snapdragon 710. Два его ядра работают на частоте до 2,2 ГГц, а шесть – до 1,7 ГГц. В данный кристалл также встроен графический адаптер Adreno 616. Устройство комплектуется 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ внутренней памяти, возможна установка карты microSD. Модель оснащена тройной основной камерой 48+13+5 МП и фронтальным кристаллом на 16 МП, расположенном на выдвижном модуле. Сканер отпечатков пальцев встроен в 6,39-дюймовый экран. Смартфон имеет батарею на 3920 мАч с технологией быстрой зарядки до 22,5 Вт. Устройство работает на операционной системе Android 9.0 Pie.
Компания Vivo решила слегка обновить свой смартфон X27, имеющий выдвижную фронтальную камеру на 16 МП. Данное устройство отлично продается на рынке, поэтому бренд принял решение расширить выбор покупателей в вопросе цветового оформления. Новый цвет получил название Symphony Summer и описывается как розовое золото с эффектами преломления падающего на поверхность устройства света. Бренд не сообщил точную дату выхода данной новинки на рынок, а также неизвестно, будет ли ее цена отличаться от остальных вариантов данного смартфона.
Напомним, Vivo X27 оснащен процессором Snapdragon 710. Два его ядра работают на частоте до 2,2 ГГц, а шесть – до 1,7 ГГц. В данный кристалл также встроен графический адаптер Adreno 616. Устройство комплектуется 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ внутренней памяти, возможна установка карты microSD. Модель оснащена тройной основной камерой 48+13+5 МП и фронтальным кристаллом на 16 МП, расположенном на выдвижном модуле. Сканер отпечатков пальцев встроен в 6,39-дюймовый экран. Смартфон имеет батарею на 3920 мАч с технологией быстрой зарядки до 22,5 Вт. Устройство работает на операционной системе Android 9.0 Pie.
Технологии
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 01:06