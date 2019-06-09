Дима Билан поблагодарил Яну Рудковскую за преданную дружбу после награждения МузТВ

Дима Билан получил премию МузТВ -2019 в номинации «Лучшее видео» за клип к песне «Молния». Певец известен своим сотрудничеством с Яной Рудковской, которая помогла ему развиваться как артисту, и некоторое время назад в его Instagram-аккаунте появился пост, посвященный премии, сотрудничеству с продюсером и своем жизненном и творческом мировоззрении.Билан написал в микроблоге, что уже давно выступает на сцене, имеет награды, любовь зрителей, и это якобы позволяет расслабиться и отдыхать в Непале, как заявил певец, где можно забыть о алчности, честолюбии, соперничестве, фанатизме к работе: из всего, из чего «соткан шоу-бизнес». Артист отметил, что все это ему не по душе, и он пытается делать больше, чтобы зарабатывать награды, хотя удивился, когда успевал отдыхать за минувшие годы, глядя на большое количество премий. Рассуждая, он отметил свою любовь к борьбе, но не желает предавать свои принципы даже ради самых больших титулов.Дима Билан выразил благодарность МузТВ за хорошие праздник и шоу, а также сказал отдельное спасибо продюсеру Яне Рудковской, с которой у него доверительные и профессиональные отношения. Певец заявил о гордости за соратницу, отметив ее преданность своим идеям и умению дружить без подвоха и корысти. Не забыл Дима Билан поблагодарить и поклонников, веривших в него в самые тяжелые моменты жизни и творчества.