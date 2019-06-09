АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые: Перья возникли за 100 млн лет до птиц
EUR 73.26 USD 65.04
Курс валют на 08.06.2019

Дима Билан поблагодарил Яну Рудковскую за преданную дружбу после награждения МузТВ

Дима Билан поблагодарил Яну Рудковскую за успешное и плодотворное сотрудничество в мире шоу-бизнеса. Рабочие отношения с продюсером он назвал доверительными и заявил о гордости за компаньона.
Дима Билан поблагодарил Яну Рудковскую за преданную дружбу после награждения МузТВ

Дима Билан получил премию МузТВ -2019 в номинации «Лучшее видео» за клип к песне «Молния». Певец известен своим сотрудничеством с Яной Рудковской, которая помогла ему развиваться как артисту, и некоторое время назад в его Instagram-аккаунте появился пост, посвященный премии, сотрудничеству с продюсером и своем жизненном и творческом мировоззрении.

Билан написал в микроблоге, что уже давно выступает на сцене, имеет награды, любовь зрителей, и это якобы позволяет расслабиться и отдыхать в Непале, как заявил певец, где можно забыть о алчности, честолюбии, соперничестве, фанатизме к работе: из всего, из чего «соткан шоу-бизнес». Артист отметил, что все это ему не по душе, и он пытается делать больше, чтобы зарабатывать награды, хотя удивился, когда успевал отдыхать за минувшие годы, глядя на большое количество премий. Рассуждая, он отметил свою любовь к борьбе, но не желает предавать свои принципы даже ради самых больших титулов.

Дима Билан выразил благодарность МузТВ за хорошие праздник и шоу, а также сказал отдельное спасибо продюсеру Яне Рудковской, с которой у него доверительные и профессиональные отношения. Певец заявил о гордости за соратницу, отметив ее преданность своим идеям и умению дружить без подвоха и корысти. Не забыл Дима Билан поблагодарить и поклонников, веривших в него в самые тяжелые моменты жизни и творчества.



 
+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Ложников Никита Сегодня, 16:58

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Дочь Виктора Рыбина не страдает от
Эксперты рассказали, в какие части Луны
Выяснилось, какие безалкогольные
Ирина Салтыкова на премии “Муз-ТВ”
Песков назвал «изюминки» общения Путина
Звезда «Дома-2» Вика Романец показала
В Geekbench засветился планшет Samsung
Врач назвала способные навредить ногам
Дима Билан поблагодарил Яну Рудковскую
38-летний Гоген Солнцев назвал «ересью»
В Польше обнаружили древние гробницы со
В Москве хирурги сделали операцию
Влад Кадони опять намекнул на служебный
Ученые: Перья возникли за 100 млн лет
Названы признаки заправки автомобиля
Годовалый внук Валентина Юдашкина
«Очнулся!»: Звезда «Дома-2» Вальтер
Эксперты назвали 10 самых экономичных
iOS 13 теперь показывает слежение
Ольга Орлова призналась, что ей нужен
Юлия Высоцкая станцевала зажигательный
Эксперты назвали 5 проблем с гибридными
Звезда сериала “Папины дочки” Дарья
«Дом-2»: Ирина Пингвинова призналась,
«Дом-2»: Ирина Пингвинова призналась,
Яна Рудковская не верит, что в
В Подмосковье при пожаре погибли два
Банки смогут лишать лицензии за
Звезда «Дома-2» Рима Пенджиева отменила
Психологи озвучили главные признаки
Просмотреть все новости