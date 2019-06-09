В Geekbench засветился планшет Samsung Galaxy Tab S5





Предыдущая версия Samsung Galaxy Tab поставлялась на рынок под номером модели SM-T835, а новое опубликованное на просторах Сети устройство имеет номер SM-T865. Эксперты уверены, что под ним скрывается модель Galaxy Tab S5, которая, согласно списку Geekbench, будет функционировать на базе современной платформы Snapdragon 855. Гаджет оснащен 6 Гб ОЗУ и будет функционировать на Android 9.0 Pie из коробки.На одноядерных тестах аппарат смог заработать 3506 баллов и 9788 в ходе многоядерных. Пока не поступало официальных сведений о выпуске планшета Galaxy Tab S5, но эксперты уверены, что новинка выйдет вместе с Galaxy Note 10. Линейка готовится к презентации, запланированной на 10 августа.