38-летний Гоген Солнцев назвал «ересью» критику людей, осуждающих его за женитьбу на 64-летней Екатерине Терешкович
Бывший участник реалити-шоу «Дом-2» Гоген Солнцев возмущенно высказался о «фамильярности» некоторых своих фанатов, которые проживают в провинциальных городах России. Эпатажный шоумен назвал «ересью» нелицеприятные высказывания людей, которые продолжают критиковать его за то, что он взял в жены 64-летнюю Екатерину Терешкович.
Вчера Солнцев опубликовал у себя на странице в Instagram свежую фотографию, на которой он, как оказалось, запечатлен с одной из своих поклонниц. Под снимком Гоген оставил длинный пост, в котором указал на то, что ему очень приятно на своих концертах встречать людей, которые не только знают, кем он является, но и тщательно следят за его творчеством и личной жизнью.
Впрочем, выяснилось, что даже на выступлениях Солнцеву приходится сталкиваться с критикой. Гоген поспешил рассказать о том, что зачастую в провинциальных городках люди бывают несколько «фамильярными» и могут даже позволить себе спросить у него, зачем он женился на пенсионерке.
По словам Солнцева, он воспринимает подобные высказывания людей, как «ересь», на которую у него не всегда получается не обращать внимания.
В конце своего поста Солнцев указал на то, что никогда невозможно понять те или иные действия человека, пока не проживешь его жизнь, а также попросил поклонников научиться с уважением и пониманием относиться друг к другу.
Вчера Солнцев опубликовал у себя на странице в Instagram свежую фотографию, на которой он, как оказалось, запечатлен с одной из своих поклонниц. Под снимком Гоген оставил длинный пост, в котором указал на то, что ему очень приятно на своих концертах встречать людей, которые не только знают, кем он является, но и тщательно следят за его творчеством и личной жизнью.
Впрочем, выяснилось, что даже на выступлениях Солнцеву приходится сталкиваться с критикой. Гоген поспешил рассказать о том, что зачастую в провинциальных городках люди бывают несколько «фамильярными» и могут даже позволить себе спросить у него, зачем он женился на пенсионерке.
По словам Солнцева, он воспринимает подобные высказывания людей, как «ересь», на которую у него не всегда получается не обращать внимания.
«… Моя реакция на это вполне предсказуема, словно, бросить зажженную спичку в метановую шахту!» - подметил экс-участник «Дома-2».
В конце своего поста Солнцев указал на то, что никогда невозможно понять те или иные действия человека, пока не проживешь его жизнь, а также попросил поклонников научиться с уважением и пониманием относиться друг к другу.
ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 16:51