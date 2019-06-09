38-летний Гоген Солнцев назвал «ересью» критику людей, осуждающих его за женитьбу на 64-летней Екатерине Терешкович

«… Моя реакция на это вполне предсказуема, словно, бросить зажженную спичку в метановую шахту!» - подметил экс-участник «Дома-2».

Вчера Солнцев опубликовал у себя на странице в Instagram свежую фотографию, на которой он, как оказалось, запечатлен с одной из своих поклонниц. Под снимком Гоген оставил длинный пост, в котором указал на то, что ему очень приятно на своих концертах встречать людей, которые не только знают, кем он является, но и тщательно следят за его творчеством и личной жизнью.Впрочем, выяснилось, что даже на выступлениях Солнцеву приходится сталкиваться с критикой. Гоген поспешил рассказать о том, что зачастую в провинциальных городках люди бывают несколько «фамильярными» и могут даже позволить себе спросить у него, зачем он женился на пенсионерке.По словам Солнцева, он воспринимает подобные высказывания людей, как «ересь», на которую у него не всегда получается не обращать внимания.В конце своего поста Солнцев указал на то, что никогда невозможно понять те или иные действия человека, пока не проживешь его жизнь, а также попросил поклонников научиться с уважением и пониманием относиться друг к другу.