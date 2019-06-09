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Врач назвала способные навредить ногам популярные летние виды обуви

Британский подолог, врач, отвечающий за лечебный уход за стопами, назвала популярные летние виды обуви, способные навредить ногам. Эмма Прайс отметила, многие люди не разбираются в этом вопросе, что приводит к серьезным последствиям.
Врач назвала способные навредить ногам популярные летние виды обуви

Среди летних видов обуви, способных навредить ногам, врач выделила слипоны. Их проблема в фиксации – она есть только на пальцах. При этом пятка и лодыжка ничем не придерживаются, что приводит к скольжению ноги, а это провоцирует перенапряжение сухожилий и боли в пятках. При длительном ношении такой обуви можно получить растяжение.

От британского врача «досталось» и шлепанцам-вьетнамкам. Специалист отмечает, такая обувь подходит для одного места – бассейна. Во всех остальных случаях она категорически запрещена. Она способна привести даже к деформации стопы. Это происходит из-за того, что пальцы ноги вынуждены находиться в перманентном напряжении.

Туфли на танкетке также оказались нежелательным выбором для летних прогулок. Подолог отмечает, эта обувь конечно лучше той, что со шпильками, но не особо. В таком положении нога постоянно устает и имеется повышенное давление на плюсневые кости стопы.
Врач назвала способные навредить ногам популярные летние виды обуви

Последний популярный вид летней обуви, опасный для ног – это эспадрильи. Данную обувь любят звезды Пенелопа Крус и Дженнифер Энистон, но это не мешает ей быть вредной. Ее проблема – фактическое отсутствие пятки, что может вызвать фасциит – боль в ноге из-за воспаления сухожилия.



 
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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 17:05

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