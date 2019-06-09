Врач назвала способные навредить ногам популярные летние виды обуви





Среди летних видов обуви, способных навредить ногам, врач выделила слипоны. Их проблема в фиксации – она есть только на пальцах. При этом пятка и лодыжка ничем не придерживаются, что приводит к скольжению ноги, а это провоцирует перенапряжение сухожилий и боли в пятках. При длительном ношении такой обуви можно получить растяжение.От британского врача «досталось» и шлепанцам-вьетнамкам. Специалист отмечает, такая обувь подходит для одного места – бассейна. Во всех остальных случаях она категорически запрещена. Она способна привести даже к деформации стопы. Это происходит из-за того, что пальцы ноги вынуждены находиться в перманентном напряжении.Туфли на танкетке также оказались нежелательным выбором для летних прогулок. Подолог отмечает, эта обувь конечно лучше той, что со шпильками, но не особо. В таком положении нога постоянно устает и имеется повышенное давление на плюсневые кости стопы.Последний популярный вид летней обуви, опасный для ног – это эспадрильи. Данную обувь любят звезды Пенелопа Крус и Дженнифер Энистон, но это не мешает ей быть вредной. Ее проблема – фактическое отсутствие пятки, что может вызвать фасциит – боль в ноге из-за воспаления сухожилия.