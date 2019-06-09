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В Москве хирурги сделали операцию девушке с травмой, как у Бари Алибасова

В Москве хирурги провели операцию 24-летней пациентке, которая получила такую травму, как у Бари Алибасова. Пострадала она еще в 2017 году, но оказали высококвалифицированную помощь больной лишь недавно.
В Москве хирурги сделали операцию девушке с травмой, как у Бари Алибасова

После смены на молочном заводе в Красноярском крае девушка по ошибке выпила жидкость для очистки холодильника, спутав его с водой. Перед приездом врачей у нее пропал голос, начиналось удушение и произошел отек гортани. Медики смогли привести ее в себя, но потом у пациентки возникло сужение пищевода. Она не могла нормально есть пищу и обратилась за помощью в столичный научный центр Петраковского.

В течение немалого времени врачи готовились к операции. Вначале они с помощью лазера выжгли рубцы на горле и начали восстанавливать пострадавшие органы - пищевод, желудок и глотку через разрез на шее. Из кишки девушки врачи сшили новый пищевод и соединили его с глоткой и желудком. Теперь девушка поправляется и ей нужно заново научиться глотать.



 
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Добавил: Ложников Никита Сегодня, 16:40

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