В Москве хирурги сделали операцию девушке с травмой, как у Бари Алибасова





После смены на молочном заводе в Красноярском крае девушка по ошибке выпила жидкость для очистки холодильника, спутав его с водой. Перед приездом врачей у нее пропал голос, начиналось удушение и произошел отек гортани. Медики смогли привести ее в себя, но потом у пациентки возникло сужение пищевода. Она не могла нормально есть пищу и обратилась за помощью в столичный научный центр Петраковского.В течение немалого времени врачи готовились к операции. Вначале они с помощью лазера выжгли рубцы на горле и начали восстанавливать пострадавшие органы - пищевод, желудок и глотку через разрез на шее. Из кишки девушки врачи сшили новый пищевод и соединили его с глоткой и желудком. Теперь девушка поправляется и ей нужно заново научиться глотать.