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Влад Кадони опять намекнул на служебный роман с Ольгой Орловой

Телеведущий реалити-шоу «Дом-2» Влад Кадони в очередной раз намекнул поклонникам на то, что его связывают с одной из коллег по съемочной площадке вовсе не рабочие и даже не дружеские отношения. Оказывается, что бывший герой телепрограммы «Битва экстрасенсов» опять начал петь «дифирамбы» Ольге Орловой.
Влад Кадони опять намекнул на служебный роман с Ольгой Орловой

Как стало известно, Кадони не только во время эфиров ток-шоу «Бородина против Бузовой» вовсю флиртует с Орловой. Уже и в личном микроблоге, заявивший, что отныне свободен и находится в поиске новых отношений, ведущий телестройки «Дом-2» начал заигрывать с коллегой и намекать подписчикам на служебный роман с Ольгой.

Считанные часы назад Кадони опубликовал у себя на странице в Instagram несколько свежих Stories, на которых он запечатлен в компании Орловой. Нужно сказать, что некоторые заявления Влада поразили даже Ольгу.

«Сегодня солнечно не от того, что солнце, а потому что рядом со мной самая красивая, самая обаятельная Оленька Орлова! Удивляет меня только то, что мы на ра-бо-те, а не в постели», - заявляет Кадони в коротких видеозаписях.


Влад Кадони опять намекнул на служебный роман с Ольгой Орловой

Отметим, что слова Кадони не только удивили, но и насмешили Орлову, после чего видеоролик прервался. К слову, Влад уже давно оказывает Ольге различного рода знаки внимания, которые поющая телеведущая с удовольствием принимает.

Сами же телезрители «Дома-2» после подобных роликов, по их словам, в очередной раз убеждаются в том, что Кадони мог расстаться с девушкой по своей же вине, ведь мало кто стал бы терпеть подобного рода флирт и заигрывания к другим женщинам.



 
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ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 16:33

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