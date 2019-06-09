В Польше обнаружили древние гробницы со следами каннибализма





Данная находка археологов показала, что подобные пирамидальные гробницы строили и в Восточной Европе. Возраст обнаруженных усыпальниц превышает Великие пирамиды Гизы на несколько тысяч лет. Дальнейшее изучение данных объектов показало, что они использовались для двух целей – пиршества и захоронения. В последнем случае были обнаружены останки важных членов того древнего общества, но более точную информацию установить сложно. Также был найден скелет человека, пережившего трепанацию – вскрытие черепа при жизни. Зачем ему ее сделали неизвестно.Пиршества, проходящие в данных древних пирамидальных гробницах, изначально выглядели странными, но дальнейшее изучение останков ответило на имеющиеся вопросы. Оказалось, что в подобных захоронениях есть множество человеческих костей со следами каннибализма. Их тела были искусно разделаны и выпотрошены, хотя некоторые из них имеют признаки работы неумелого «мастера». Практически у всех жертв размозжены позвоночники, это говорит о том, что люди хотели добраться до спинного мозга своих сородичей. Археологи отметили, это уже не первая находка, показывающая присутствие культуры каннибализма в истории человечества.