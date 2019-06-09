Названы признаки заправки автомобиля некачественным бензином





Первым признаком является резкое снижение мощности двигателя и проблемы с его запуском, что случается сразу после того, как автомобилист выехал за пределы автостанции, где заправился «паленкой». Нынешние машины особенно чувствительны к некачественному бензину, в связи с чем транспорт будет работать с перебоями.Следует тоже обратить внимание на быстрый износ свечей зажигания. Именно эта деталь реагирует на контрафактное горючее. В случае продолжения процесса снабжения собственного автомобиля ресурсом на безымянных АЗС свечи могут сломаться окончательно.Также некачественное топливо провоцирует детонацию, после чего в моторе можно услышать своеобразные постукивания. В дальнейшем это может привести к выводу из строя поршней и возникновению задир на цилиндрах.