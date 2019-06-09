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Названы признаки заправки автомобиля некачественным бензином

Распространение некачественного бензина является давней проблемой для водителей, поэтому следует научиться определять такое горючее. Эксперты поделились тремя признаками, которые укажут на некачественное топливо.
Названы признаки заправки автомобиля некачественным бензином

Первым признаком является резкое снижение мощности двигателя и проблемы с его запуском, что случается сразу после того, как автомобилист выехал за пределы автостанции, где заправился «паленкой». Нынешние машины особенно чувствительны к некачественному бензину, в связи с чем транспорт будет работать с перебоями.

Следует тоже обратить внимание на быстрый износ свечей зажигания. Именно эта деталь реагирует на контрафактное горючее. В случае продолжения процесса снабжения собственного автомобиля ресурсом на безымянных АЗС свечи могут сломаться окончательно.

Также некачественное топливо провоцирует детонацию, после чего в моторе можно услышать своеобразные постукивания. В дальнейшем это может привести к выводу из строя поршней и возникновению задир на цилиндрах.



 
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Добавил: Ложников Никита Сегодня, 16:27

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