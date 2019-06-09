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«Очнулся!»: Звезда «Дома-2» Вальтер Соломенцев объяснил, почему вернулся к жене

Экс-участник реалити-шоу «Дом-2» Вальтер Соломенцев оправдался за возвращение к супруге. По словам бывшего священнослужителя, у него появились чувства к матери своих детей.

«Очнулся!»: Звезда «Дома-2» Вальтер Соломенцев объяснил, почему вернулся к жене

Не секрет, что уже несколько месяцев интернет-пользователям приходится наблюдать за тем, как перерождается бывший герой телестройки «Дом-2» Вальтер Соломенцев. Увязший в страстях, запутавшись в отношения с Олесей Лисовой, мужчина то и дело возвращался к экс-избраннице, которая подарила ему нескольких наследников.

Считанные часы назад Соломенцев предложил подписчикам немного пообщаться и призвал фолловеров в Stories задавать ему вопросы, на которые он с удовольствием ответит. Нужно сказать, что многих интересовали темы, которые касались супруги Вальтера Галины, к которой он совершенно недавно в очередной раз вернулся. Отметим, что Соломенцев не стал затягивать с ответом и признался фанатам, что в один момент просто пришел в себя.

«Очнулся!»: Звезда «Дома-2» Вальтер Соломенцев объяснил, почему вернулся к жене

«Очнулся! Семья, дети, и она мне нравится!» - заявил экс-участник «Дома-2».

Как оказалось, такой ответ бывшего священника поверг в шок пользователей Сети, ведь до последнего они надеялись на то, что Соломенцев все-таки осознает, что растить троих детей в одиночку женщине невероятно сложно.

«Как же так можно? У тебя трое детей, а ты вернулся, потому что понял, что она тебе нравится! А еще священником когда-то был…» - пишут в Сети.

В свою очередь бывшая жена Соломенцева опять приняла «гулящего» избранника обратно, несмотря на то, что на сегодняшний день он не является ее официальным мужем.



 
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ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 16:11

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