«Очнулся!»: Звезда «Дома-2» Вальтер Соломенцев объяснил, почему вернулся к жене

«Очнулся! Семья, дети, и она мне нравится!» - заявил экс-участник «Дома-2».

«Как же так можно? У тебя трое детей, а ты вернулся, потому что понял, что она тебе нравится! А еще священником когда-то был…» - пишут в Сети.

Не секрет, что уже несколько месяцев интернет-пользователям приходится наблюдать за тем, как перерождается бывший герой телестройки «Дом-2» Вальтер Соломенцев. Увязший в страстях, запутавшись в отношения с Олесей Лисовой, мужчина то и дело возвращался к экс-избраннице, которая подарила ему нескольких наследников.Считанные часы назад Соломенцев предложил подписчикам немного пообщаться и призвал фолловеров в Stories задавать ему вопросы, на которые он с удовольствием ответит. Нужно сказать, что многих интересовали темы, которые касались супруги Вальтера Галины, к которой он совершенно недавно в очередной раз вернулся. Отметим, что Соломенцев не стал затягивать с ответом и признался фанатам, что в один момент просто пришел в себя.Как оказалось, такой ответ бывшего священника поверг в шок пользователей Сети, ведь до последнего они надеялись на то, что Соломенцев все-таки осознает, что растить троих детей в одиночку женщине невероятно сложно.В свою очередь бывшая жена Соломенцева опять приняла «гулящего» избранника обратно, несмотря на то, что на сегодняшний день он не является ее официальным мужем.