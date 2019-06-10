Звезда журнала Playboy Мария Лиман показала полностью обнаженную грудь
Российская модель, звезда журнала Playboy, Мария Лиман опубликовала очередной откровенный снимок. В этот раз она показала полностью обнаженную грудь в компании своей коллеги, которая тоже не постеснялась продемонстрировать собственную фигуру.
Соответствующий снимок Мария Лиман опубликовала на странице в Instagram. Звезда журнала Playboy регулярно размещает откровенные снимки в социальных сетях, очень часто на них она запечатлена буквально голой. В этот раз популярная модель поделилась фотографией, где показала полностью обнаженную грудь. На снимке она запечатлена со своей коллегой Екатериной Ширяевой. Модели стоят друг напротив друга с полностью обнаженной грудью.
Подобный откровенный снимок звезда Playboy прокомментировала со свойственной ей простотой. Мария Лиман отметила, многие спорят на тему того, кто красивее – брюнетки или блондинки, но она никогда не относилась к тому типу людей, для кого важен цвет волос. По мнению модели, между партнерами должна быть «химия», а все остальное не имеет значения.
Поклонники Марии Лиман в очередной раз отметили ее красоту и идеальную фигуру. Среди них нашлись и те, кто раскритиковал звезду Playboy за привычку публиковать настолько откровенные снимки в социальных сетях. Они назвали это дурным тоном и плохим воспитанием.
Соответствующий снимок Мария Лиман опубликовала на странице в Instagram. Звезда журнала Playboy регулярно размещает откровенные снимки в социальных сетях, очень часто на них она запечатлена буквально голой. В этот раз популярная модель поделилась фотографией, где показала полностью обнаженную грудь. На снимке она запечатлена со своей коллегой Екатериной Ширяевой. Модели стоят друг напротив друга с полностью обнаженной грудью.
Подобный откровенный снимок звезда Playboy прокомментировала со свойственной ей простотой. Мария Лиман отметила, многие спорят на тему того, кто красивее – брюнетки или блондинки, но она никогда не относилась к тому типу людей, для кого важен цвет волос. По мнению модели, между партнерами должна быть «химия», а все остальное не имеет значения.
Поклонники Марии Лиман в очередной раз отметили ее красоту и идеальную фигуру. Среди них нашлись и те, кто раскритиковал звезду Playboy за привычку публиковать настолько откровенные снимки в социальных сетях. Они назвали это дурным тоном и плохим воспитанием.
ШоуБиз
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 04:09