Ольга Орлова призналась, что ей нужен мужчина, который не будет ее контролировать

«Мне нужен кто-то, кто будет смотреть, как я что-то делаю и говорить: «это моя девочка»», - подчеркнула ведущая телестройки «Дом-2».

«Девочкой была лет 20 назад!», «Ольга, а вам не кажется, что в 41 у вас не должно уже быть даже таких мизерных запросов?! Смешно же даже читать!» - пишут в Сети.

На днях Орлова опубликовала у себя на странице в Instagram новую фотографию, на которой она запечатлена в ярко красном платье в пол. Свою фигуру звезда «Дома-2» решила подчеркнуть широким поясом того же оттенка, что и наряд, с золотистой бляшкой. Дополнила свой образ исполнительница несколькими украшениями, которые лишь подчеркнули ее элегантность.Впрочем, не наряд Орловой привлек внимание интернет-пользователей, а пост, который Ольга оставила под свежим снимком. В нем певица заявляет, что ищет мужчину, который не будет контролировать ее.В конце поста Орлова поинтересовалась у читателей, если среди ее подписчиц такие же девушки, как и она. Нужно сказать, что Ольга явно не была готова к критике со стороны фолловеров. Один за другим интернет-пользователи принялись указывать на то, что Орлова находится не в том возрасте, чтобы призывать своего потенциального мужчину называть ее «девочкой».